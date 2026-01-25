Convocatoria UNAM 2026: Las carreras que piden menos de 50 aciertos en el examen

¡Atención, aspirantes! Entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es el objetivo de millones de jóvenes mexicanos; sin embargo, la cifra de aciertos, es uno de los puntos que les genera más estrés, pero ¿cuáles son las carreras con menor puntaje?

Carreras que piden menos de 50 aciertos para entrar a la UNAM

Es importante tener en cuenta que los puntajes para la UNAM no son fijos, ya que cambian año con año, según la demanda y el número de lugares disponibles.

La Dirección General de la Administración Escolar de la máxima Casa de Estudios, compartió las carreras que piden menos de 50 aciertos:



Arquitectura de paisaje - 25 aciertos

Ciencias de la Computación - 40 aciertos

Diseño industrial - 23 aciertos

Actuaria - 51 aciertos

Ingeniería de Minas y Metalurgia - 24 aciertos

Ingeniería en Computación - 25 ciertos

Ingeniería en Telecomunicaciones - 35 aciertos

Ingeniería Geofísica - 22 aciertos

Ingeniería Geológica - 30 aciertos

Ingeniería Industrial - 41 aciertos

Ingeniería Mecánica - 29 aciertos

Ingeniería Química Geomática - 32 aciertos

Ingeniería Geomática - 26 aciertos

Urbanismo - 25 aciertos

Tecnología - 35 aciertos

Ciencia de la Tierra - 28 aciertos

Ingeniería en Energía Renovables - 30 aciertos

Geociencias - 40 aciertos

Tecnologías para la Información en Ciencias - 50 aciertos

Ciencia de Materiales Sustentables - 44 aciertos

Física Biomédica - 13 aciertos

Matemáticas aplicadas - 32 aciertos

Ingeniería Ambiental - 19 aciertos

Ingeniería Aeroespacial - 13 aciertos

Matemáticas para el Desarrollo -35 aciertos

¿Cómo me registro para el examen de admisión a la UNAM?

para registrarse en la Convocatoria de la UNAM 2026, los aspirantes deben seguir el proceso a través del sitio oficial ; te compartimos los sencillos pasos.



Ingresa a la página oficial de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).

Crea una cuenta con correo electrónico vigente y una contraseña.

y una contraseña. Ten a la mano tu CURP y los daros de tu escuela de procedencia (nombre y clave CCT).

Al completar tu registro, el sistema generará una ficha de depósito para poder pagar el derecho a examen.

Costo del examen para entrar a la UNAM 2026

El costo del examen para entrar a la UNAM 2026 oscila entre los 450 pesos mexicanos. El pago puede realizarse en sucursales de algunos bancos en México o a través por transferencia.