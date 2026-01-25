Convocatoria UNAM 2026: Las carreras que piden menos de 50 aciertos en el examen
La UNAM ofrece más de 130 carreras; sin embargo, no todas requieren puntajes de alta demanda; te compartimos las carreras que piden menos de 50 aciertos.
¡Atención, aspirantes! Entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es el objetivo de millones de jóvenes mexicanos; sin embargo, la cifra de aciertos, es uno de los puntos que les genera más estrés, pero ¿cuáles son las carreras con menor puntaje?
Carreras que piden menos de 50 aciertos para entrar a la UNAM
Es importante tener en cuenta que los puntajes para la UNAM no son fijos, ya que cambian año con año, según la demanda y el número de lugares disponibles.
La Dirección General de la Administración Escolar de la máxima Casa de Estudios, compartió las carreras que piden menos de 50 aciertos:
- Arquitectura de paisaje - 25 aciertos
- Ciencias de la Computación - 40 aciertos
- Diseño industrial - 23 aciertos
- Actuaria - 51 aciertos
- Ingeniería de Minas y Metalurgia - 24 aciertos
- Ingeniería en Computación - 25 ciertos
- Ingeniería en Telecomunicaciones - 35 aciertos
- Ingeniería Geofísica - 22 aciertos
- Ingeniería Geológica - 30 aciertos
- Ingeniería Industrial - 41 aciertos
- Ingeniería Mecánica - 29 aciertos
- Ingeniería Química Geomática - 32 aciertos
- Ingeniería Geomática - 26 aciertos
- Urbanismo - 25 aciertos
- Tecnología - 35 aciertos
- Ciencia de la Tierra - 28 aciertos
- Ingeniería en Energía Renovables - 30 aciertos
- Geociencias - 40 aciertos
- Tecnologías para la Información en Ciencias - 50 aciertos
- Ciencia de Materiales Sustentables - 44 aciertos
- Física Biomédica - 13 aciertos
- Matemáticas aplicadas - 32 aciertos
- Ingeniería Ambiental - 19 aciertos
- Ingeniería Aeroespacial - 13 aciertos
- Matemáticas para el Desarrollo -35 aciertos
¿Cómo me registro para el examen de admisión a la UNAM?
para registrarse en la Convocatoria de la UNAM 2026, los aspirantes deben seguir el proceso a través del sitio oficial ; te compartimos los sencillos pasos.
- Ingresa a la página oficial de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).
- Crea una cuenta con correo electrónico vigente y una contraseña.
- Ten a la mano tu CURP y los daros de tu escuela de procedencia (nombre y clave CCT).
Al completar tu registro, el sistema generará una ficha de depósito para poder pagar el derecho a examen.
Costo del examen para entrar a la UNAM 2026
El costo del examen para entrar a la UNAM 2026 oscila entre los 450 pesos mexicanos. El pago puede realizarse en sucursales de algunos bancos en México o a través por transferencia.