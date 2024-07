¡Obra de arte! Barbero plasma rostros de finalistas de Copa América 2024 en cabezas de sus clientes

La Final de la Copa América es HOY. Argentina y Colombia quieren escribir con ‘tinta de oro’ su nombre en los libros de historia de fútbol cuando este domingo 14 de julio luchen por el título del torneo más antiguo de selecciones. Messi, Dibu Martínez y Julián Álvarez buscarán que el último partido como profesional de Ángel Di María sea en lo más alto y, de paso, refrendar su cetro obtenido en 2021.

Enfrente, la Albiceleste tendrá que enfrentar a los cafetaleros, que al igual que ellos, llegan como invictos en el certamen. De la mano de Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Córdoba, Colombia buscará replicar lo realizado en el 2001, cuando lograron el histórico triunfo ante México que los hizo alzar su primera Copa América.

En medio de este certamen, otro colombiano también es protagonista en los reflectores fuera de las canchas, pues su talento lo hace brillar con luz propia, se trata de Pedro Tesillo, el famoso barbero cafetalero que se robó los aplausos durante el Mundial de Qatar 2022 por el realismo que plasma en sus cortes de cabello.

Tesillo es sensación por la magia que realiza con la máquina para cortar el cabello, pues más que un corte con estilo, plasma arte en sus clientes. Con el apoyo de una ‘Clipper’ y una navaja, el barbero de 28 años de edad transforma la cabeza de sus visitantes en un lienzo de pintura ambiente.

En cuestión de pocas horas, Tesillo logra plasmar los rostros de los jugadores de la selección Colombia, teniendo como guía, una fotografía; Luis Diaz, James Rodríguez y Daniel Muñoz son los más pedidos por sus clientes.

“Por medio del teléfono yo me guío por una imagen, miró, calculo dónde están los brillos y los plasmo en el cuero cabelludo de las personas.

“Llevo varios años educándome y he aprendido bastante nuevas técnicas y me he enfocado bastante en el tema del realismo porque me ha llamado mucho la atención y la he desempeñado muy bien”, explicó Pedro Tesillo, quien dice que desde niño se inclinó por la pintura y se siente cómodo dibujando rostros en el cuero cabelludo de quienes lo contratan.