Corazones de cerdo son trasplantados con éxito a dos personas

Corazones de cerdos fueron trasplantados con éxito a dos personas con muerte cerebral, informaron cirujanos de la Universidad de Nueva York, e indicaron que con ello se acercaron un paso más a la meta de usar partes de cerdo para abordar la escasez de órganos humanos.

Los médicos indicaron que los corazones de cerdo trasplantados funcionaron normalmente y no presentaron signos de rechazo durante los primeros días de la cirugía.

Los cirujanos de la Universidad de Nueva York detallaron que los corazones de cerdos fueron analizados y ninguno tenía evidencia del virus porcino llamado citomegalovirus porcino, lo que se detectó en la sangre del primer hombre que recibió un corazón de cerdo hace unos meses.

Agregaron que los corazones de cerdo tenían cuatro modificaciones genéticas, hechas para prevenir el rechazo y el crecimiento anormal de órganos. También tenía otras seis modificaciones para prevenir incompatibilidad entre los animales y las personas.

Cabe recordar que los investigadores de la Universidad de Nueva York, también trasplantaron riñones de cerdo a dos receptores con muerte cerebral en 2021.

Por ahora, los expertos creen que el xenotrasplante es más seguro en receptores con muerte cerebral que en pacientes vivos y también más informativo porque las biopsias se pueden hacer con más frecuencia.

El primer trasplante de corazón de cerdo a una persona

David Bennett se convirtió en el primer hombre del mundo en recibir un trasplante de corazón de un cerdo modificado genéticamente en un hospital de Estados Unidos.

El procedimiento experimental se realizó con éxito en Baltimore y el trasplante de corazón duró siete horas en el conjunto conocido como la Medicina de la Universidad de Maryland.

La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unid os (FDA, por sus siglas en inglés) dio la autorización de emergencia para este trasplante de corazón de cerdo modificado genéticamente, en la víspera de Año Nuevo a través de su disposición de acceso ampliado (uso compasivo).

El trasplante de corazón se consideró la última esperanza de salvar la vida de Bennett, sin embargo, meses después el hombre falleció. Las razones por las que finalmente falló su nuevo corazón aún no están claras.

