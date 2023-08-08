Corcholatas de Morena: ¿qué hicieron hoy 8 de agosto los aspirantes presidenciales?
En busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, las corcholatas de Morena siguen su recorrido por México, ¿qué hicieron hoy?
Por octava semana consecutiva, las corcholatas de Morena recorren la República Mexicana en busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece un recorrido puntual de sus actividades en vivo hoy 8 de agosto de 2023.
Las corcholatas de Morena que participan en el proceso interno del partido guinda rumbo a las elecciones 2024 son:
- Adán Augusto López Hernández
- Claudia Sheinbaum
- Manuel Velasco
- Gerardo Fernández Noroña
- Ricardo Monreal
- Marcelo Ebrard
Adán Augusto López Hernández se encuentra en San Luis Potosí
El aspirante Adán Augusto López Hernández se encuentra en San Luis Potosí, donde tiene programadas una serie de asambleas informativas a lo largo de este martes 8 de agosto:
- Río Verde, San Luis Potosí, a las 13:00 horas
- Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, a las 18:00 horas
El día 50 de este proceso histórico y democrático que estamos viviendo nos trajo hasta Rioverde, San Luis Potosí, tierra de gente honesta y trabajadora.— Adán Augusto López H (@adan_augusto) August 8, 2023
Hemos recorrido el país de norte a sur, llegando a las capitales y grandes urbes, pero también a los pueblos y comunidades en… pic.twitter.com/N3yju6VKpR
¿Qué hizo Claudia Sheinbaum hoy martes?
Claudia Sheinbaum continúa con recorridos en la Ciudad de México y el Estado de México. De acuerdo con la agenda que la corcholata de Morena ha compartido en redes sociales, para este martes tiene programados los siguientes eventos:
- Asamblea informativa en la alcaldía Gustavo A. Madero a las 11:00 am
- Asamblea informativa en la Unidad Deportiva Las Fuentes, en Atlacomulco, Estado de México, a las 18:00 horas
¡Nos vemos hoy! pic.twitter.com/XMPP3Z5NAW— Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 8, 2023
Estas son las actividades de Manuel Velasco para hoy martes
En busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta, el aspirante Manuel Velasco tiene programada una entrevista con medios de comunicación. La corcholata verde del PVEM, compartió en redes sociales un video informando que ya ha recorrido los 32 estados de la República.
LLEVAREMOS LA TRANSFORMACIÓN DEL PAÍS AL SIGUIENTE NIVEL— Manuel Velasco (@VelascoM_) August 8, 2023
Hemos recorrido los 32 estados del país visitando mercados, colonias, barrios, comunidades, universidades y plazas públicas, dialogando con mujeres, jóvenes, niños y adultos mayores, estando cerca de la gente. 1/9 pic.twitter.com/260zUxcNnq
Gerardo Fernández Noroña estará en CDMX este martes 8 de agosto
El aspirante del Partido del Trabajo se encuentra en la Ciudad de México, según compartió en redes sociales, en donde tiene programados los siguientes eventos:
- Iztapalapa, en el Conversatorio Juventudes en Defensa de la Transformación, a las 11:30 am
- Entrevista con Adela Micha en Lomas de Chapultepec a las 14:00 horas
- Videocharla en su canal de YouTube a las 18:00 horas
- Reunión privada a las 19:00 horas
Reunión con jóvenes en Iztapalapa. pic.twitter.com/nZS5LOeUUK— Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 8, 2023
¿Cuáles son las actividades de Ricardo Monreal hoy?
Ricardo Monreal estará en Baja California como parte de sus recorridos por la República Mexicana, ciudad en la que tiene programadas actividades como:
- Conferencia de prensa en el Salón Versalles, Restaurante El Rey Sol de Ensenada, Baja California, a las 09:00 am
- Asamblea informativa en el Cine Curto de Mexicali, Baja California, a las 17:00 horas
#EnVivo Conferencia de prensa desde Ensenada, Baja California. pic.twitter.com/JL439ccPNo— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 8, 2023
Este martes 8 de agosto, Marcelo Ebrard viajó a Sonora
Marcelo Ebrard viajó a Sonora en busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación. En redes sociales informó que a lo largo de este martes tendrá programas estas actividades:
- Conferencia de prensa en el Hotel Fiesta Inn a las 11:00 am
- Foro: Jefas de Hogar en Casa Club ITSON, a las 15:00 horas
Pintando la primera Casa Violeta del país en Ciudad Obregón , Sonora pic.twitter.com/vR6tIoeYnQ— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 8, 2023
¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?
Morena elegirá al candidato que representará al partido y sus aliados rumbo a las elecciones 2024 el próximo domingo 3 de septiembre. La decisión se tomará con base al proceso de levantamiento de encuestas que comenzará el lunes 28 de agosto, fecha en la que finalizará el recorrido de los aspirantes por México.
¿Cómo será el proceso de Morena para elegir a su candidato?
Morena elegirá al líder de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, o bien, al candidato que representará a Morena en las elecciones presidenciales 2024 por medio de 5 encuestas, las cuales, se estipuló serán inapelables por los aspirantes.
- La primera será aplicada por la comisión de encuestas del partido guinda.
- Las otras 4 serán encuestas espejos, sugeridas por los aspirantes de la candidatura presidencial. Cada corcholata propuso dos casas encuestadoras, de las 12 se procederá al sorteo y serán cuatro las elegidas.