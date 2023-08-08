Corcholatas de Morena: ¿qué hicieron hoy 8 de agosto los aspirantes presidenciales?

Por octava semana consecutiva, las corcholatas de Morena recorren la República Mexicana en busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece un recorrido puntual de sus actividades en vivo hoy 8 de agosto de 2023.

Las corcholatas de Morena que participan en el proceso interno del partido guinda rumbo a las elecciones 2024 son:



Adán Augusto López Hernández

Claudia Sheinbaum

Manuel Velasco

Gerardo Fernández Noroña

Ricardo Monreal

Marcelo Ebrard

Adán Augusto López Hernández se encuentra en San Luis Potosí

El aspirante Adán Augusto López Hernández se encuentra en San Luis Potosí, donde tiene programadas una serie de asambleas informativas a lo largo de este martes 8 de agosto:



Río Verde, San Luis Potosí, a las 13:00 horas

Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, a las 18:00 horas

El día 50 de este proceso histórico y democrático que estamos viviendo nos trajo hasta Rioverde, San Luis Potosí, tierra de gente honesta y trabajadora.



Hemos recorrido el país de norte a sur, llegando a las capitales y grandes urbes, pero también a los pueblos y comunidades en… pic.twitter.com/N3yju6VKpR — Adán Augusto López H (@adan_augusto) August 8, 2023

¿Qué hizo Claudia Sheinbaum hoy martes?

Claudia Sheinbaum continúa con recorridos en la Ciudad de México y el Estado de México. De acuerdo con la agenda que la corcholata de Morena ha compartido en redes sociales, para este martes tiene programados los siguientes eventos:



Asamblea informativa en la alcaldía Gustavo A. Madero a las 11:00 am

Asamblea informativa en la Unidad Deportiva Las Fuentes, en Atlacomulco, Estado de México, a las 18:00 horas

Estas son las actividades de Manuel Velasco para hoy martes

En busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta, el aspirante Manuel Velasco tiene programada una entrevista con medios de comunicación. La corcholata verde del PVEM, compartió en redes sociales un video informando que ya ha recorrido los 32 estados de la República.

LLEVAREMOS LA TRANSFORMACIÓN DEL PAÍS AL SIGUIENTE NIVEL



Hemos recorrido los 32 estados del país visitando mercados, colonias, barrios, comunidades, universidades y plazas públicas, dialogando con mujeres, jóvenes, niños y adultos mayores, estando cerca de la gente. 1/9 pic.twitter.com/260zUxcNnq — Manuel Velasco (@VelascoM_) August 8, 2023

Gerardo Fernández Noroña estará en CDMX este martes 8 de agosto

El aspirante del Partido del Trabajo se encuentra en la Ciudad de México, según compartió en redes sociales, en donde tiene programados los siguientes eventos:



Iztapalapa, en el Conversatorio Juventudes en Defensa de la Transformación, a las 11:30 am

Entrevista con Adela Micha en Lomas de Chapultepec a las 14:00 horas

Videocharla en su canal de YouTube a las 18:00 horas

Reunión privada a las 19:00 horas

Reunión con jóvenes en Iztapalapa. pic.twitter.com/nZS5LOeUUK — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 8, 2023

¿Cuáles son las actividades de Ricardo Monreal hoy?

Ricardo Monreal estará en Baja California como parte de sus recorridos por la República Mexicana, ciudad en la que tiene programadas actividades como:



Conferencia de prensa en el Salón Versalles, Restaurante El Rey Sol de Ensenada, Baja California, a las 09:00 am

Asamblea informativa en el Cine Curto de Mexicali, Baja California, a las 17:00 horas

Este martes 8 de agosto, Marcelo Ebrard viajó a Sonora

Marcelo Ebrard viajó a Sonora en busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación. En redes sociales informó que a lo largo de este martes tendrá programas estas actividades:



Conferencia de prensa en el Hotel Fiesta Inn a las 11:00 am

Foro: Jefas de Hogar en Casa Club ITSON, a las 15:00 horas

Pintando la primera Casa Violeta del país en Ciudad Obregón , Sonora pic.twitter.com/vR6tIoeYnQ — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 8, 2023

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

Morena elegirá al candidato que representará al partido y sus aliados rumbo a las elecciones 2024 el próximo domingo 3 de septiembre. La decisión se tomará con base al proceso de levantamiento de encuestas que comenzará el lunes 28 de agosto, fecha en la que finalizará el recorrido de los aspirantes por México.

¿Cómo será el proceso de Morena para elegir a su candidato?

Morena elegirá al líder de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, o bien, al candidato que representará a Morena en las elecciones presidenciales 2024 por medio de 5 encuestas, las cuales, se estipuló serán inapelables por los aspirantes.

