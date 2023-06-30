¿Qué hicieron hoy 30 de junio las ‘corcholatas’ de Morena? Estas fueron sus actividades

Las 'corcholatas' de Morena continúan su recorrido por México en busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, los aspirantes de Morena y sus aliados Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), visitan diversos estados de la República, ¿qué hicieron este 30 de junio de 2023?

Hoy viernes 30 de junio, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece las actividades que realizaron los postulantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación quienes son:



Marcelo Ebrard

Claudia Sheinbaum

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco

¿Qué hizo hoy 30 de junio Marcelo Ebrad?

Marcelo Ebrard viajó de Tlaxcala rumbo al encuentro con comunidades mexicanas en la Unión Americana, que se celebrará en Miami: "Tiene como propósito preparar su defensa frente a las leyes racistas promovidas por el Gobernador Di Santis", dijo el exfuncionario.

Mañana aquí será el punto de reunión de la marcha por los derechos de nuestras comunidades en Florida pic.twitter.com/q3KM9lfkOD — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 30, 2023

Claudia Sheinbaum se encuentra en Guanajuato; 'de visita en el centro de la industria textil"

La aspirante a liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, se encuentra de visita por Moroleón, Guanajuato, ciudad en la que encabezó una serie de asambleas informativas y convivió con la comunidad.

En Moroleón, centro de la industria textil de #Guanajuato y de México, hay mucho entusiasmo por la 4T.



Aquí hay mujeres y hombres trabajadores y valientes que han sorteado la violencia y han salido adelante.



Hablé de la hipocresía del PAN, de cómo supuestamente representaban… pic.twitter.com/wxANOgUYol — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 30, 2023

¿Qué hizo hoy 30 de junio el aspirante Adán Augusto López?

Adán Augusto López recorre Ensenada, Baja California, en donde visitó el muro fronterizo y encabezó una serie de conferencias de prensa: "En la Cuarta Transformación jamás olvidamos el esfuerzo incansable de nuestros paisanos, y seguimos construyendo para que nunca más, nadie se vea obligado a huir", compartió.

Ensenada es un ejemplo claro de que el compromiso y la integridad siempre serán las mejores herramientas para la consolidación de la Cuarta Transformación.



Sigamos adelante, por más justicia social y bienestar para las y los mexicanos. pic.twitter.com/yV0cTYSQUR — Adán Augusto López H (@adan_augusto) June 30, 2023

Ricardo Monreal está en Michoacán: "Conozco las problemáticas de agua e inseguridad"

Este 30 de junio de 2023, Ricardo Monreal visitó Michoacán para ofrecer una asamblea informativa y platicar con la ciudadanía: "¡Gracias a las y los michoacanos!".

Este día tuvimos asambleas informativas en Michoacán. Conozco las problemáticas de agua e inseguridad que afectan a sus municipios; lucharemos para combatirlas. ¡Gracias a las y los michoacanos! pic.twitter.com/VV0ZFM2ws8 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 30, 2023

¿Qué hizo Gerardo Fernández Noroña hoy 30 de junio de 2023?

Gerardo Fernández Noroña está en Puebla, capital: "participamos en un encuentro con mujeres", escribió en su Twitter sin dar más detalles de su recorrido de este 30 de junio.

Manuel Velasco se encuentra en Zacatecas

El aspirante a liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación visita Zacatecas: "Más de 80 años atestiguando la historia del arte, la cultura y la política", acentuó.

Más de 80 años atestiguando la historia del arte, la cultura y la política. “Acrópolis-Café Restaurante Gelaría”, un sitio icónico de #Zacatecas. pic.twitter.com/6KlhjEvxTH — Manuel Velasco (@VelascoM_) June 30, 2023

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

El recorrido de las 'corcholatas' de Morena terminará el próximo domingo 27 de agosto y será a partir del siguiente día y hasta el 3 de septiembre cuando se levante las cinco encuestas programadas en las que se puntuará a los aspirantes con base a la preferencia de la ciudadanía.

Corcholatas de Morena y alianza PT y PVEM|Morena

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

Se elegirá al o la candidata para la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación por medio de cinco encuestas y se estableció que el resultado de quien sea electo será inapelable.

Una vez que se obtengan los resultados de las encuestas, Morena y sus aliados, elegirán a su candidato a la presidencia de la República rumbo a las elecciones 2024.