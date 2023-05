Este 6 de mayo se realizó la coronación del rey Carlos III y la reina Camila en la Abadía de Westminster, el monarca tuvo que esperar más de 70 años para llegar a este día y suceder a su madre, la reina Isabel II. El comienzo de la nueva era, quedó marcado con algo que llamó la atención de muchos: el himno similar al que se usa en la UEFA Liga de Campeones (Champions League).

Miles de personas estuvieron presentes en el momento histórico siguiendo la ruta de los reyes desde la procesión del Palacio de Buckingham hasta la Abadía, y después esperaron para el tradicional saludo de la Familia Real.

¿Cuá fue el himno utilizado en la coronación del rey Carlos III similar al de la Champions?

Es parte del protocolo de coronación reproducir un himno, una pieza clásica. En la ceremonia del rey Carlos III se pudo escuchar uno de los himnos para la monarquía británica, que posee muchas similitudes con el himno de la Champions League. La obra original fue creada por Georg Friedrich Händel, titulada “Zadok the Priest” (Sadoc el Sacerdote).

Esta pieza fue creada originalmente para la coronación de Jorge II en 1727, siendo desde entonces la obra musical que acompaña al acceso al trono de cada monarca del Reino Unido y es una versión de un relato bíblico sobre la unción de Salomón por el sacerdote Sadoc.

Se habla de tres piezas más que se utilizan por la monarquía inglesa y son: “The King Shall Rejoice” (El Rey se regocijará), “My Heart is Inditing” (Mi Corazón se Incendia), y “Let Thy Hand Be Strengthened” (Que tu Mano se Fortalezca).

¿Quién es el autor del himno de la Champions?

El himno de la UEFA Liga de Campeones, fue compuesto en 1992 por Tony Britten, un inglés que se inspiró e hizo arreglos sobre composición de Georg Friedrich Händel, titulada “Zadok the Priest” (Sadoc el Sacerdote).

Se basó en el estilo Handel y es interpretado por la Royal Philarmonic Orchestra, siendo una obra musical inconfundible para los amantes del futbol, quienes notaron la similitud en los sonidos al momento de la coronación.

En la coronación de Carlos y Camila hubo dos mil invitados, como presidentes, primeros ministros y reyes de otras naciones. Entre los que destacan la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden; el rey de España, Felipe VI; y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y famosos como Katy Perry.