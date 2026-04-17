¡Un escándalo más! Revelan red de sobornos y corrupción en Pemex que salpica a la 4T y llega hasta Texas

Mientras el discurso oficial de la 4T pregonaba el fin de la corrupción, en los chats de Petróleos Mexicanos (Pemex) se escribía una historia muy distinta. Un nuevo escándalo en el que estaría vinculado un personaje del círculo cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador con una trama de sobornos que ya es investigada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

El ‘moche’ en la Corte de Texas

La investigación, que ha escalado hasta una corte en Texas, señala un esquema de corrupción de alto nivel. El protagonista es Javier Núñez, quien fungió como Subdirector de Abastecimiento de Pemex durante el sexenio pasado. Según los expedientes judiciales en Estados Unidos, Núñez habría servido como el intermediario clave para favorecer a la empresa texana Drillmec Inc. con un contrato estratosférico de 541 millones de dólares.

El objetivo del contrato era la adquisición de equipo especializado para la perforación de pozos petroleros, una de las prioridades de la anterior administración. Sin embargo, el camino para obtenerlo no fue la competencia legal, sino el pago de ‘comisiones’.

Se derrumban las obras de la 4T mientras crecen las dudas sobre corrupción e impunidad

Adjudicación Directa y Chats de WhatsApp

De acuerdo con los hallazgos documentados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la operación se realizó mediante una adjudicación directa, saltándose cualquier proceso de licitación transparente.

Lo más escandaloso es la naturalidad del delito: las negociaciones se realizaban a través de Whatsapp. En estos chats se pactaron sobornos que oscilan entre los 1.5 y los 3.5 millones de dólares para aceitar la maquinaria burocrática de la paraestatal y asegurar que el contrato llegara a manos de Drillmec.

México toca fondo: Cae al lugar 140 en corrupción por culpa del “Grupo Tabasco”

De Pemex al Infonavit: El Premio a la Impunidad

A pesar de la gravedad de las acusaciones y de que su nombre figura en una investigación federal en Estados Unidos, Javier Núñez no fue separado de la función pública ni llamado a cuentas por las autoridades mexicanas. Por el contrario, el funcionario fue ‘reciclado’ y actualmente se desempeña como Subdirector de Operaciones del Infonavit.

Núñez no es un técnico cualquiera; es identificado como un amigo cercano y operador de confianza de López Obrador, lo que pone en entredicho la supuesta ‘limpieza’ de los mandos superiores en el sector energético.

La Justicia Extranjera toma la delantera

Mientras en México el sistema de justicia parece ignorar el rastro de los mensajes de WhatsApp, el Departamento de Justicia estadounidense sigue la ruta del dinero. Este caso se suma a una lista creciente de expedientes donde las cortes de Texas y Nueva York terminan exhibiendo lo que en México se intenta ocultar bajo la alfombra de la austeridad republicana de la 4T.

Hasta el momento, ni Pemex ni el Infonavit han emitido una postura oficial sobre la situación jurídica de Núñez ante las autoridades estadounidenses.