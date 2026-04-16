¿10 mil perros sacrificados?: Investigan maltrato animal en Tecámac por parte de exalcaldesa

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya inició una investigación por posibles delitos de maltrato animal en Tecámac, luego de que la exalcaldesa Mariela Gutiérrez (ahora senadora) confesará que sacrificó más de 10 mil perros durante su gestión.

La autoridad informó que abrió una carpeta de investigación de oficio tras la difusión del material en redes. El objetivo es determinar si hubo delitos relacionados con maltrato animal, de acuerdo con el Código Penal del Estado de México, específicamente por:



Causar la muerte a animales que no representan plaga

Posible agravante si participaron servidores públicos encargados del manejo de animales

De comprobarse responsabilidades, los implicados podrían enfrentar penas de hasta seis años de prisión.

Con relación al material difundido en redes sociales y medios de comunicación en donde se realizan manifestaciones sobre presuntos actos de maltrato animal en agravio de caninos ocurrios en el municipio de #Tecámac, #EdoMéx, la #FiscalíaEdoMéx dio inicio a una investigación de… pic.twitter.com/uqFnRK4ndr — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 16, 2026

¿Cuántos perros fueron sacrificados realmente en Tecámac?

El tema que más ha causado indignación es la cifra. En el video difundido por la activista Zyanya Polastri, la senadora reconoce que fueron más de 2,500 perros durante su administración.

Sin embargo, la activista asegura que el número podría superar los 10 mil animales en un periodo de seis años.

La propia legisladora, en entrevista reciente, respondió: “10 mil… Muchísimas, pero todo está, pero aclarando los perritos que fueron que fueron, fue conforme a las normas oficiales mexicanas que establece…”

#VIDEO | La senadora de @PartidoMorenaMx, @MarielaGtzEsc, reconoció que durante su gestión como presidenta municipal de Tecámac se sacrificó a más de 10 mil perros.



Algunos estaban en situación de calle; otros fueron considerados agresivos.



Asegura que todo se realizó conforme… pic.twitter.com/odE8Uwn9o7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 16, 2026

Mariela Gutiérrez Escalante ha defendido las acciones señalando que no se trató de decisiones arbitrarias. “Porque ya habían sido violentadas diversas personas que tengo documentado documentado en expedientes del Centro de Bienestar animal. Durante mi mandato habían mordido… habían violentado a la gente.”

Incluso, aseguró contar con pruebas: “Tengo evidencias. Tengo fotos que no quise traer para guardar también la privacidad de ellos.” También mencionó casos graves:“Mismos perros de ellos pitbull que le arrancaban la cara a niños.”

Las declaraciones desataron una ola de críticas. Usuarios cuestionan si realmente se trató de control sanitario o de una práctica sistemática sin supervisión suficiente. La activista Zyanya Polastri pidió que se investigue a fondo y no se descarte el uso de recursos públicos en estas acciones, lo que podría agravar el caso.