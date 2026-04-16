Activan Hoy No Circula por mala calidad del aire en CDMX; consulta las restricciones

Debido a la mala calidad del aire por la presencia de contaminantes PM10, este jueves 16 de abril se activó el Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Debido a que los niveles no superaron lo permitido, no fue necesario activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental, y por lo tanto, tampoco el Doble Hoy No Circula, aunque se pide que los automovilistas tomen previsiones.

¿Qué autos no circulan hoy jueves 16 de abril?

De acuerdo con el calendario del Hoy No Circula, este jueves no pueden circular:



Autos con engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Holograma 1 y 2

La restricción aplica en un horario de 5:00 a 22:00 horas tanto en la CDMX como en los municipios conurbados del Estado de México.

Hoy jueves no circulan los autos con engomado verde.|“Camegalopolis”

Multa por Hoy No Circula: esto pagarás en 2026

La sanción por incumplir el programa no es la misma en ambas entidades, esto por los ajustes al programa mexiquense.



En Edomex, es de 20 veces la UMA, es decir, $2,346 pesos.

En CDMX, según el Reglamento de Tránsito, va de 20 a 30 veces la UMA, entre $2,346 y $3,519 pesos.

Es importante que los conductores verifiquen las restricciones y los días de circulación de sus vehículos para evitar sanciones, especialmente durante días con contingencia ambiental, que podrían modificar la operación habitual del programa.

Calendario de reemplacamiento en Edomex 2026

Si vives en el Estado de México, es importante que sepas que ya inició el reemplacamiento obligatorio, con el fin de actualizar el padrón vehicular.

La fecha límite será hasta el 31 de agosto 2026, principalmente para los autos particulares con placas expedidas en el 2021. A continuación, te compartimos el calendario:



Abril- Terminación 1 y 2

Mayo- Terminación 3 y 4

Junio - Terminación 5 y 6

Julio - Terminación 7 y 8

Agosto - Terminación 9 y 0

De igual forma, recuerda que apartir de la segunda mitad de 2026, los autos mild-hybrid (MHEV o híbridos ligeros, Categoría III) ya no están exentos del programa Hoy No Circula.

Por ello, el nuevo esquema mantiene el holograma Exento únicamente para:

