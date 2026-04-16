Ricardo B. Salinas Pliego respalda el fracking y pide impulsarlo en México

El presidente de Grupo Salinas, Ricardo B. Salinas Pliego, se pronunció a favor del uso del fracking en México, al considerar que esta técnica es clave para detonar el crecimiento económico y garantizar la independencia energética del país. A través de una publicación, expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para avanzar en este tema, al que calificó como urgente.

“México lo necesita urgentemente”, señaló el empresario, quien manifestó su confianza en que el gobierno federal encontrará el camino adecuado para implementar esta estrategia energética.

Diez razones para apostar por el fracking

Salinas Pliego expuso una serie de argumentos para defender el uso de la fractura hidráulica, destacando en primer lugar la necesidad de alcanzar la independencia energética, la cual consideró indispensable para cualquier Estado soberano.

Subrayó que el país cuenta con reservas probadas de gas natural, especialmente en la Cuenca de Burgos, que actualmente no están siendo aprovechadas. En ese sentido, advirtió que el desarrollo industrial del norte del país, así como el crecimiento de nuevas industrias —como los centros de datos de inteligencia artificial—, requerirán cada vez más energía.

El empresario también señaló que Petróleos Mexicanos enfrenta una situación financiera complicada, por lo que abrir nuevas fuentes de ingresos sería fundamental para su recuperación.

Empleo, inversión y crecimiento económico

Entre los beneficios del fracking, Salinas Pliego destacó la generación de miles de empleos y la posibilidad de detonar un nuevo ciclo de inversión en el país. Afirmó que esta actividad podría convertirse en un motor de crecimiento económico, elevando incluso las proyecciones macroeconómicas de México.

Asimismo, criticó lo que calificó como posturas “demagógicas” de algunos sectores ambientalistas, al considerar que frenan el desarrollo del país. En contraste, sostuvo que los avances tecnológicos han permitido reducir significativamente el impacto ambiental de esta técnica.

Tecnología y contexto internacional

Ricardo B. Salinas Pliego enumeró diversas prácticas modernas que, aseguró, minimizan los riesgos ecológicos del fracking, como la reutilización de agua, el uso de fluidos menos tóxicos, la cementación multicapa de pozos, el monitoreo sísmico en tiempo real y la captura de emisiones de metano.

Finalmente, destacó que México se está quedando rezagado frente a otros países, particularmente Estados Unidos, de donde se importa gas obtenido en su totalidad mediante fracking, especialmente desde Texas.

“Todo el mundo lo está haciendo menos nosotros”, concluyó, al insistir en la necesidad de dejar atrás posturas ideológicas que, a su juicio, limitan el desarrollo energético del país.