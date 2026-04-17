Regresa el Hoy No Circula este viernes: solo estos autos están exentos de las restricciones

¡El auto se recupera, pero el dinero no! Este viernes 17 de abril no se activó el doble Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), pero eso no significa que no habrá multas para automovilistas que circulen sin permiso.

En temporada de ozono es normal que se registren contingencias ambientales, aunque esta primavera ha sido atípica por las lluvias y granizadas. Pese a ello, se recomienda seguir los reportes de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Lista de autos que no circulan en viernes por el Hoy No Circula

El programa establece sanciones para aquellos conductores que transiten por las 16 alcaldías y municipios conurbados del Edomex en días que no correspondan al color de engomado y terminación de placas. Para este viernes, la medida aplica a:



Engomado azul

Placas terminación 9 y 0

Holograma 1 y 2

¿Qué vehículos no circulan este viernes?|CAME

Solo estos autos pueden circular todos los días

Con el fin de incentivar a una mejora en la calidad del aire y optar por alternativas más ecológicas, el Hoy No Circula establece que ciertos autos puedan exentar el programa , incluso en los días del Doble Hoy No Circula, entre ellos:



Holograma "Exento": Autos eléctricos e híbridos (categorías I y II)

Autos eléctricos e híbridos (categorías I y II) Holograma "00" y "0": Circulan todos los días, incluyendo los sábados.

Circulan todos los días, incluyendo los sábados. Motocicletas: No aplican restricciones aún con la Fase 1 de contingencia ambiental.

Autos con placas de discapacidad.

Autos Clásicos o Antiguos.

Vehículos de carga ligera: Siempre que su peso sea menor o igual a 400 kg.

Unidades de emergencia: Aplica para ambulancias, patrullas, bomberos.

Transporte escolar y de servicios funerarios.

Calendario semanal de los autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

Calendario completo del Hoy No Circula

¡Mucho ojo! El calendario del programa suele cambiar según la terminación de placa y color de engomado; especialmente el Hoy No Circula sabatino. A continuación, te compartimos el cronograma según el día:



Lunes : Engomado color amarillo y terminación de placa 5 y 6

: Engomado color amarillo y terminación de placa 5 y 6 Martes : Engomado color rosa y terminación de placa 7 y 8

: Engomado color rosa y terminación de placa 7 y 8 Miércoles : Engomado color rojo y placas 3 y 4

: Engomado color rojo y placas 3 y 4 Jueves : Engomado color verde y terminación de placas 1 y 2

: Engomado color verde y terminación de placas 1 y 2 Viernes: Engomado color azul y placas 9 y 0

Los sábados la regla depende de si la placa es impar o par, y todos los vehículos con holograma 2 también tienen restricciones.

¿De cuánto es la multa por infringir el Hoy No Circula?

Para muchos puede resultar barata la multa, pero con la inflación y que ya no alcanza ni para comprar un kilo de jitomate, es mejor que ahorres ese dinero.

Las multas por circular en días prohibidos pueden superar las 20 UMA en el Edomex, mientras que en la CDMX se sanciona de 20 a 30 UMA.

Teniendo en cuenta que su valor actual es de 117.31 pesos, las sanciones van de los 2 mil 346 pesos y hasta los 3 mil 520 pesos. Esto si por suerte no se llevan tu auto al corralón, porque implicaría más gastos.