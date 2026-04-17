“Que cumplan”: PRI exige gasolina a 10 pesos y lanza crítica a Morena por altos precios

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, lanzó un fuerte llamado al gobierno federal encabezado por Morena, para que cumplan una de sus principales promesas de campaña: reducir el precio de la gasolina a 10 pesos por litro.

En entrevista para Azteca Noticias, el legislador priista aseguró que el alto costo de los combustibles se ha convertido en uno de los principales detonantes de la inflación en México, afectando de manera directa a millones de familias, especialmente a los sectores más vulnerables. Añorve criticó que, tras más de siete años en el poder, Morena “no puede ni sabe cómo gobernar”, y acusó al gobierno de implementar un manejo económico deficiente.

Gasolina cara, presión directa sobre la economía familiar

El aumento sostenido en los precios de los combustibles impacta directamente en el costo de productos y servicios, debido a que el transporte y la logística dependen en gran medida de la gasolina. Esto genera un efecto dominó que termina reflejándose en el bolsillo de los consumidores.

Según datos recientes, en la Ciudad de México, el precio promedio de la gasolina Regular ronda los 23.80 pesos, mientras que la Premium alcanza los 28.42 pesos. En Jalisco, la Regular se ubica en 24.00 pesos y la Premium en 29.13 pesos. Por su parte, en Nuevo León, los precios también se mantienen elevados, con la Regular en 24.00 pesos y la Premium en 29.39 pesos.

Estos niveles están muy lejos de la propuesta planteada por Morena en campañas anteriores, lo que ha generado críticas desde la oposición.

Diferencias regionales: Edomex, Tijuana y el caso de Tamaulipas

En otras regiones del país, los precios presentan variaciones. En el Estado de México, la gasolina Regular se vende en promedio en 23.67 pesos y la Premium en 27.84 pesos, ligeramente por debajo de la media nacional.

En Tijuana, la Regular baja a 23.36 pesos, aunque la Premium sube a 28.41 pesos, mostrando cómo factores como la cercanía con Estados Unidos influyen en los costos.

Sin embargo, destaca el caso de Tamaulipas, donde se registran los precios más bajos del país. En esta entidad, la gasolina Regular se comercializa en 21.93 pesos por litro, mientras que la Premium se ubica en 26.36 pesos, convirtiéndola en la opción más accesible para los consumidores este jueves.

Inflación y críticas al manejo económico

Añorve insistió en que la inflación “ya rebasó” al gobierno federal, señalando que el incremento en los precios de los combustibles es reflejo de una política económica fallida. Desde su perspectiva, el encarecimiento de la gasolina no solo afecta la movilidad, sino que impacta toda la cadena productiva.