“No hubo crueldad": Senadora de Morena reconoce sacrificio de 10 mil perros en Tecámac (VIDEO)

La polémica volvió a encenderse luego de que la senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, reconociera públicamente que durante su gestión como presidenta municipal de Tecámac se llevó a cabo el sacrificio de miles de perros, en medio de una estrategia que, asegura, buscaba atender una crisis sanitaria y de sobrepoblación.

El tema resurgió tras la circulación de un video en redes sociales donde la legisladora es confrontada por funcionarios. A partir de ese momento, la presión pública creció y la propia senadora salió a dar la cara este 15 de abril, confirmando que la cifra de animales sacrificados rondó los 10 mil, aunque inicialmente en el video hablaba de alrededor de 2 mil 500.

🔴 Conferencia de prensa de la senadora Mariela Gutiérrez Escalante, de @MorenaSenadores. https://t.co/qKsAptcUDL — Senado de México (@senadomexicano) April 15, 2026

VIDEO: Morenista "justifica" sacrificio de animales

En conferencia de prensa, Gutiérrez defendió su actuación bajo el argumento de que todas las acciones se realizaron conforme a la normativa vigente. Insistió en que no hubo crueldad ni negligencia, sino decisiones difíciles frente a una problemática real.

“No hubo indiferencia, enfrenté una situación compleja y actué dentro del marco de la ley”, sostuvo.

Sin embargo, la forma en que se ejecutaron estos sacrificios ha sido duramente cuestionada. En el video difundido por la activista Zyanya Polastri, se observa cómo servidores públicos ponen en duda que los animales hayan sido evaluados adecuadamente o que el personal contara con la capacitación necesaria.

Las críticas no solo apuntan al número de animales, sino a los protocolos utilizados y a la aparente falta de diagnósticos individuales antes de tomar la decisión de sacrificarlos.

La Senadora Mariela Gutiérrez Escalante mató a más de 10,000 animales.



¿Y la justicia?

Cada día salen cosas más graves… y el gobierno no responde.



Necesito respuestas YA.@delfinagomeza @FiscaliaCDMX @ErnestinaGodoy_ @Claudiashein pic.twitter.com/wOPffDOReO — Zyanya Polastri (@PolastriZ) April 14, 2026

¿Era la única opción? Cuestionan sacrificio masivo de perros

La senadora argumenta que Tecámac enfrentaba un problema serio de abandono animal, sobrepoblación y riesgos sanitarios, lo que obligó a su administración a tomar medidas drásticas. Bajo esta lógica, el sacrificio habría sido una herramienta contemplada dentro de las normas oficiales.

Aun así, especialistas y defensores de derechos animales han cuestionado si esa era la única vía o si existían alternativas más éticas, como campañas masivas de esterilización, adopción o fortalecimiento de refugios.