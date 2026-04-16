¿El Bogueto a legislar? Así fue la participación del cantante reguetonero en la Cámara de Diputados

San Lázaro se convirtió en punto de reunión para cientos de jóvenes. La expectativa no era por una sesión legislativa, sino por la llegada de El Bogueto, cuya presencia desató filas de varias cuadras afuera de la Cámara de Diputados este miércoles 15 de abril.

El intérprete, originario de Nezahualcóyotl, fue convocado para recibir un reconocimiento oficial por su influencia entre la juventud y su trayectoria en la música urbana. Su participación ocurre en el marco de un foro enfocado en la prevención de adicciones en México.

El reguetonero “El Bogueto” causa revuelo en San Lázaro



Desde el auditorio "Aurora Jiménez" de la Cámara de Diputados, el artista planteó a los legisladores impulsar que los centros de rehabilitación tengan estudios de música para ayudar a cambiar su mentalidad los jóvenes y… pic.twitter.com/6l2kLqn360 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 15, 2026

¿Por qué El Bogueto fue a la Cámara de Diputados?

La distinción otorgada a El Bogueto tiene como eje destacar a figuras que generan impacto positivo en jóvenes, particularmente en contextos donde el consumo de sustancias es un desafío constante.

El artista también participa como invitado en el foro “La Importancia de los Centros de Internamiento contra las adicciones en México”, donde se discuten estrategias de atención y acompañamiento.

Sin embargo, el reconocimiento no pasó desapercibido en redes sociales, donde se generaron reacciones divididas sobre el papel de artistas urbanos en este tipo de iniciativas institucionales.

Las propuestas de El Bogueto para la juventud en México

Desde el auditorio “Aurora Jiménez” dentro de la Cámara de Diputados, El Bogueto planteó a legisladores impulsar la creación de estudios de música en centros de rehabilitación.

La propuesta, explicó, busca ofrecer a jóvenes en proceso de recuperación una herramienta para cambiar su mentalidad, canalizar emociones y fomentar su desarrollo personal a través de la música.

Filas y expectativa: el arrastre del reggaetón mexa

Afuera del recinto legislativo, la escena fue clara: largas filas, celulares en mano y seguidores esperando ver de cerca a uno de los rostros más visibles del llamado reggaetón mexa.

La convocatoria evidencia el momento que vive el género en el país, con artistas que han logrado trasladar su impacto digital a espacios públicos y políticos.

El Bogueto, en particular, ha consolidado una base sólida de seguidores gracias a su presencia en plataformas digitales y a un estilo que conecta con la vida cotidiana de barrios populares.