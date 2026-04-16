¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre la licencia de Andrea Chávez en el Senado?
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este jueves, donde podría ser cuestionada sobre la licencia de Andrea Chávez en el Senado.
Este jueves 16 de abril de 2026, la mañanera de Sheinbaum navega entre la agenda de seguridad y los primeros movimientos sucesorios estatales. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría ser cuestionada sobre la licencia solicitada por la senadora Andrea Chávez, quien buscará la candidatura de Morena para la gubernatura de Chihuahua. En Azteca Noticias te llevamos la cobertura total y el análisis de estos anuncios clave.
Mañanera de Sheinbaum hoy 16 de abril: ¿Qué dijo la presidenta sobre el destape de Andrea Chávez?
Lonas en gasolineras
Iván Escalante, titular de la Profeco, dio a conocer el avance de la colocación de lonas en gasolineras donde exceden los precios de gasolina.
Visita del titular de la representación de Comercio de Estados Unidos
Marcelo Ebrard, secretario de Economía, informó que el próximo lunes 20 de abril se realizará la visita del titular de la representación de Comercio de Estados Unidos.
#EnLaMañanera | El lunes llegará a México el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 16, 2026
El secretario de Economía, @m_ebrard, dijo que el propósito es continuar con la ronda de discusiones sobre la renegociación del #TMEC.https://t.co/ZfSaKRcX3O pic.twitter.com/R7vCrDvkNA
"El día lunes 20, tendremos la visita a México de el titular de la representación de comercio de los Estados Unidos, el embajador Jamieson Greer como ustedes saben.. va a ser el día lunes. La presidenta amablemente te va a recibir para dar un saludo al representante de Comisión de los Estados Unidos y de su equipo, nosotros tendremos conversación todo el día y también varios sectores de nuestra industria. Ya lo comenté, , tendrán la oportunidad de comentarle sus puntos de vista y sus propuestas", dijo.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.