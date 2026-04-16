¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre la licencia de Andrea Chávez en el Senado?

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, informó que el próximo lunes 20 de abril se realizará la visita del titular de la representación de Comercio de Estados Unidos.

#EnLaMañanera | El lunes llegará a México el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.



El secretario de Economía, @m_ebrard, dijo que el propósito es continuar con la ronda de discusiones sobre la renegociación del #TMEC.https://t.co/ZfSaKRcX3O pic.twitter.com/R7vCrDvkNA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 16, 2026

"El día lunes 20, tendremos la visita a México de el titular de la representación de comercio de los Estados Unidos, el embajador Jamieson Greer como ustedes saben.. va a ser el día lunes. La presidenta amablemente te va a recibir para dar un saludo al representante de Comisión de los Estados Unidos y de su equipo, nosotros tendremos conversación todo el día y también varios sectores de nuestra industria. Ya lo comenté, , tendrán la oportunidad de comentarle sus puntos de vista y sus propuestas", dijo.