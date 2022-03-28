En estas colonias es el corte de agua 2022 en Nuevo León hoy lunes
Este lunes 28 de marzo, al menos 430 colonias de los municipios de Apodaca, Pesquería, Zuazua, Ciénega de Flores, Escobedo, San Nicolás y Guadalupe están contempladas por primera vez en el corte de agua 2022 en Nuevo León.
El programa “ Agua para todos ” arrancó oficialmente el pasado martes 22 de marzo en sectores ubicados en Guadalupe, San Nicolás y Juárez.
La ciudad se dividió en siete zonas a partir del 22 de marzo y un día a la semana la presión del agua disminuirá de forma considerable, aunque hay colonias que reportan la ausencia total del líquido.
A continuación, te presentaremos el listado de colonias cuyo servicio de agua potable se verá reducido al máximo, para verificar la información, puedes accesar a https://ahorratetoca.mx/
APODACA
ACCADIA RESIDENCIAL
AGUA FRÍA
ALAMOS DEL PARQUE
ALMERIA
ALTABRISA 1
ALTABRISA PREMIER
ALTAMURA RESIDENCIAL
ALTARIA
ALVENTO
AMBERES RESIDENCIAL
ANDALUCÍA 1
ANDALUCÍA 2
ANDANA RESIDENCIAL
ANTIGUA CARR. A ROMA (CRYOINFRA)
ANTIGUA SANTA ROSA
APODACA CENTRO
ARA CRYSTAL LAGOONS
ARBADO 1ER SECTOR
ARBADO SECTOR 2
ARBADO SECTOR FLORESTA
ARBADO SECTOR MONARCA
ARBOLEDAS DE SANTA ROSA 5° SECTOR - PRIVADAS PONIENTE
ARBOLEDAS DEL MEZQUITAL 1
ARBOLEDAS DEL MEZQUITAL 2
ARBOLEDAS DEL VIRREY
ARIA RESIDENCIAL
ARTEMIO TREVIÑO CHAPA
ASTURIAS
BALCONES DE SANTA ROSA
BALCONES DEL MEZQUITAL
BENITO JUÁREZ
BONATERRA
BOSQUE BOREAL
BOSQUE DE AGUA
BOSQUE REAL 1
BOSQUE REAL 2
BOSQUE REAL 3ER SECTOR
BOSQUES DE HUINALA
BOSQUES DE SAN MIGUEL
BOSQUES DE SANTA ROSA
BUGAMBILIAS DE HUINALA
BURÓCRATAS MUNICIPALES
CALABRIA RESIDENCIAL
CAMINO AL OJO DE AGUA
CANTIZALES
CAPELLANÍA
CARR. MIGUEL ALEMAN (clinica 67 IMSS, VIDRIERA SANTOS)
CASAS REALES DE APODACA
CENTRIKA HUINALA (ANTES ESTANCIAS HUINALA)
CERRADAS ÁMBAR SECTOR OTE
CERRADAS CONCORDIA 1 SECTOR
CERRADAS CONCORDIA 2 SECTOR
CERRADAS DE RINCONADA
CERRADAS DE SANTA ROSA 2
CERRADAS DE SANTA ROSA 3ER SECTOR
CERRADAS DE SANTA ROSA SECTOR PREMIERE
CERRADAS DEL PARQUE
CERRADAS DEL PARQUE PREMIER
CERRADAS LA TOSCANA
CERRADAS MAGENTA
CERRADAS PROVIDENCIA
CERRITOS DE AGUA FRÍA - 1A ETAPA
CIUDAD NATURA 1ER SECTOR
CIUDAD NATURA 3ER SECTOR
COLINAS DE SAN MIGUEL
COLONIAL APODACA
COLONIAL HUINALA
CONSTITUCIÓN (CALLE), (GASOLINERA Y SÚPER 7)
CORINTO RESIDENCIAL SECTOR ATENAS
CORINTO RESIDENCIAL SECTOR GRECIA
CORINTO RESIDENCIAL SECTOR OLIMPO
CORTIJO LAS PALMAS
COSMOPOLIS
COSMOPOLIS - 2° SECTOR
DEMAX AEROPUERTO
EJIDO EL MEZQUITAL
EL CAMPANARIO
EL MANANTIAL 1
EL MANANTIAL 2
EL MEZQUITAL
EL MOLINO
ESTANCIAS VALLE DE PLATA 1ER SECTOR
ESTANCIAS VALLE DE PLATA 2DO SECTOR
ESTANCIAS VALLE DE PLATA 3ER SECTOR
ESTANCIAS VALLE DE PLATA 4TO SECTOR
EX - HACIENDA SAN FRANCISCO
EX - HACIENDA SANTA ROSA
FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL ELICAN
FRANCISCO ELIZONDO
FUENTES DE SANTA LUCIA
FUTURO APODACA
GARCIA MIRELES
HABITAT LAS PALMAS
HACIENDA DE LOS NOGALES
HACIENDA DEL CARMEN
HACIENDA DEL MEZQUITAL
HACIENDA EL CAMPANARIO
HACIENDA LAS MARGARITAS
HACIENDA LAS PALMAS
HACIENDA LAS YUCAS
HACIENDA LOS ENCINOS
HACIENDA LOS PINOS 1
HACIENDA LOS PINOS 2
HACIENDA RINCONADA
HACIENDA SANTA ISABEL
HACIENDA SANTA ISABEL 2
INDUSTRIAL APODACA
INDUSTRIAL COSMOPOLIS
INDUSTRIAL ELICAN
INDUSTRIAL SAN CARLOS
INDUSTRIAL SG
INSURGENTES
JACALES (AVE. SENDERO, KFC Y SÚPER 7)
JARDINES DE APODACA
JARDINES DE LAS PALMAS
JARDINES DE LOS PINOS
JARDINES DE SAN ANDRÉS
JARDINES DE SAN PATRICIO
JARDINES DE SANTA ROSA
JARDINES DEL VIRREY
KATAVIA RESIDENCIAL
KEBANA 1ER SECTOR
LA CONDESA
LA HACIENDA 1
LA HACIENDA 2
LA MORADA 1
LAS AMÉRICAS
LAS HUERTAS 1
LAS HUERTAS 2
LAS PRADERAS 3ER SECTOR
LOMAS DE LA PAZ
LOMAS DE SAN ISIDRO
LOMBARDÍA RESIDENCIAL
LOS AMARANTOS 1
LOS AMARANTOS 2
LOS CANDILES
LOS CANTÚ
LOS CASTAÑOS PRIVADA RESIDENCIAL
LOS CERRITOS DE AGUA FRÍA
LOS ENCINOS
LOS FRESNOS
LOS FRESNOS 01
LOS FRESNOS 02
LOS FRESNOS 03
LOS FRESNOS 04
LOS FRESNOS 08
LOS FRESNOS 09
LOS FRESNOS 10
LOS FRESNOS NORTE
LOS LIRIOS
LOS MURALES
LOS OLIVOS RESIDENCIAL
LOS OLMOS
LOS PINCELES
LOS PINOS 1
LOS PINOS 2
LOS PINOS 3
LOS PINOS 4
LOS PINOS 5
LOS SOLES
LOS TRES NOGALES
LOS VITRALES
MADEIRA RESIDENCIAL
MAGNOLIAS 1
MAGNOLIAS 2
METROPLEX 1
MILENIUM RESIDENCIAL
MIRADOR DE APODACA
MIRADOR DEL TOPO
MIRASOL RESIDENCIAL
MISION DE HUINALA
MISION DE LOS OLIVOS
MISIÓN DE SAN JOSÉ 1
MISIÓN DE SAN JOSÉ 2
MISIÓN DE SAN JOSÉ SEC. PRIVADAS
MISIÓN DEL PARQUE
MISIÓN FUNDADORES 1
MISIÓN FUNDADORES 2
MISION REAL
MODENA
MODERNO APODACA
MOLINOS SAN FRANCISCO (ANTES MOLINOS Y HUIZACHE))
MONETTA 1ER SECTOR
MUJERES ILUSTRES (FOMERREY 4)
MURAN 1
MURAN 2
NOVA APODACA
NUEVA DEMOCRACIA
NUEVO AMANECER (FOMERREY 104)
NUEVO AMANECER 1
NUEVO LAS PUENTES
NUEVO LAS PUENTES 3
NUEVO LAS PUENTES 4
NUEVO LAS PUENTES 5
NUEVO LAS PUENTES 6
NUEVO MEZQUITAL
PARAJE DE SANTA ROSA
PARAJE SANTA ROSA - SECTOR SUR
PARQUE DE INV. E INOV. TECNOLOGICO
PARQUE INDUSTRIAL APODACA
PARQUE INDUSTRIAL APODACA
PARQUE INDUSTRIAL FINSA
PARQUE INDUSTRIAL HUINALA
PARQUE INDUSTRIAL KUADRUM
PARQUE INDUSTRIAL PROLOGIS PARK MTY
PASEO DE APODACA
PASEO DE LA LOMA
PASEO DE LAS FUENTES
PASEO DE LAS PALMAS 1
PASEO DE LAS PALMAS 2
PASEO DE LAS PALMAS 3
PASEO DE LAS PALMAS 4
PASEO DE LOS NOGALES
PASEO DE LOS NOGALES (SANTA ROSA)
PASEO DE LOS PINOS
PASEO SANTA ROSA 1
PASEO SANTA ROSA 2
PASEO SANTA ROSA 3
PASEO SANTA ROSA 4
PASEO SANTA ROSA 6
PEDREGAL DE APODACA
PEDREGAL DEL VALLE
PLAZA COMERCIAL LAS PALMAS (SORIANA FRESNOS)
PLAZA COMERCIAL SENDERO APODACA (AVE. CONCORDIA # 800)
PORTAL DE ANÁHUAC
PORTAL DE HUINALA
PORTAL DE SANTA ROSA 1
PORTAL DE SANTA ROSA 2
PORTAL DE SANTA ROSA 3
PORTAL DE SANTA ROSA SECTOR DIAMANTE
PRADERAS DE APODACA
PRADERAS DE HUINALA
PRADERAS DE LA ENRAMADA
PRADOS DE LA CIENEGUITA
PRADOS DE LOS PINOS
PRADOS DE SANTA ROSA
PRADOS DEL VIRREY
PRIVADA CEREZO
PRIVADA DE SANTA MARTA
PRIVADA LOS OLMOS
PRIVADA LUMENA
PRIVADA NO. 103 (ANTES RINCÓN DE LOS NOGALES)
PRIVADA TIARA
PRIVADAS BORNEO
PRIVADAS DE RINCONADA
PRIVADAS DE SANTA ROSA
PRIVADAS DE SANTA ROSA 2° SECTOR
PRIVADAS DE SANTA ROSA V
PRIVADAS DEL REY
PRIVADAS DEL REY II
PRIVALIA CONCORDIA
PRIVALIA CONCORDIA 2
PRIVALIA HUINALA
PUEBLO NUEVO
QUINTA COLONIAL 6TO SECTOR
QUINTA COLONIAL APODACA 1
QUINTA COLONIAL APODACA 2
QUINTA COLONIAL APODACA 3
QUINTA REAL 2° SECTOR
RADICA
REAL DE APODACA
REAL DE SAN ANDRÉS
REAL HACIENDA DE HUINALA
RECOVA
REGIO PARQUE INDUSTRIAL
RENACERES RESIDENCIAL
RENACERES RESIDENCIAL 3
RESERVA ACANTO
RESERVA DE SAN FRANCISCO
RESIDENCIAL APODACA
RESIDENCIAL APODACA 1ER SECTOR
RESIDENCIAL APODACA 2° SECTOR
RESIDENCIAL HACIENDA DEL MORO
RESIDENCIAL LA ENRAMADA 4
RESIDENCIAL LA ENRAMADA 5
RESIDENCIAL LA ENRAMADA 6
RESIDENCIAL LAS ESTANCIAS
RESIDENCIAL LAS PALMAS
RESIDENCIAL LAS PALMAS 2
RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 01
RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 02
RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 03
RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 04
RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 05
RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 06
RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 07
RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 08
RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 09
RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 10
RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 11
RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 12
RESIDENCIAL LOS ÉBANOS NORTE 1
RESIDENCIAL LOS ÉBANOS NORTE 2
RESIDENCIAL LOS ÉBANOS NORTE 3
RESIDENCIAL LOS ÉBANOS NORTE 4
RESIDENCIAL LOS ÉBANOS NORTE 5
RESIDENCIAL LOS LIENZOS
RESIDENCIAL LOS ROBLES
RESIDENCIAL SAN BENITO
RESIDENCIAL SAN FRANCISCO
RESIDENCIAL VALLE AZUL
RINCÓN DE GALICIA 2
RINCON DE HUINALA
RINCON DE LA GLORIA
RINCÓN DE LA MORALEJA
RINCON DE SAN MIGUEL
RINCÓN DE SANTA ROSA
RINCONADA COLONIAL DE APODACA
RINCONADA COLONIAL DE APODACA 6
RINCONADA COLONIAL DE APODACA 9
RIVERAS DE HUINALA
ROBLES LOS, RESIDENCIAL
SAN FRANCISCO
SAN FRANCISCO 2
SAN IGNACIO
SAN ISIDRO
SANTA ALICIA
SANTA ANITA
SANTA CECILIA 1
SANTA CECILIA 2
SANTA CECILIA 3
SANTA CECILIA 4
SANTA CECILIA 5
SANTA CECILIA 6
SANTA CECILIA 7
SANTA CECILIA 8
SANTA ELENA 1
SANTA ELENA 2
SANTA MONICA
SANTA ROSA
SANTA SOFIA
SANTA TERESITA
SANTO TOMAS
SEBASTIAN ELIZONDO
SIERRA LA ESPERANZA
SOLES, LOS (ANTES QUINTA COLONIAL DE APODACA 5°SECTOR)
TERRANOVA ELITE
TRIANA
TRIANA SECTOR BOSQUES
TRIANA SECTOR PALMAS
VALLE DE APODACA 1
VALLE DE APODACA 2
VALLE DE APODACA 3
VALLE DE APODACA 4
VALLE DE LAS BUGAMBILIAS
VALLE DE LAS FLORES
VALLE DE LAS PALMAS 1 SECTOR
VALLE DE LAS PALMAS 2 SECTOR
VALLE DE LAS PALMAS 3 SECTOR
VALLE DE LAS PALMAS 4 SECTOR
VALLE DE LAS PALMAS 5 SECTOR
VALLE DE LAS PALMAS 6 SECTOR
VALLE DE LOS NOGALES
VALLE DE SALDUERO
VALLE DE SAN ANDRÉS 1
VALLE DE SAN ANDRÉS 2
VALLE DE SAN ANDRÉS 3
VALLE DE SAN ANDRÉS 4
VALLE DE SAN FRANCISCO
VALLE DEL MEZQUITAL
VALLE DEL SALDUERO
VALLE LA RIOJA
VALTERRA
VELLANIA RESIDENCIAL
VENTURA DE SANTA ROSA (ANTES PASEO DE SANTA ROSA)
VILLA DE LAS PUENTES
VILLA DE SAN CARLOS
VILLAS COLONIALES
VILLAS DE SANTA ROSA
VILLAS PREMIER
VIVIENDA DIGNA
PESQUERÍA
COLINAS DE SANTA ENGRACIA
ZUAZUA
HACIENDA SAN PEDRO
LOS PORTALES
PORTAL DE ZUAZUA
PORTAL DEL NORTE
REAL DE PALMAS (TODOS LOS SECTORES)
REAL DEL SOL
REAL SAN PEDRO
VILLAS DE ALCALA
CIÉNEGA DE FLORES
CENTRO DE CIENEGA
JOYAS DE CIENEGA
PASEO DEL ROBLE
VILLAS CAMPESTRES
ESCOBEDO
ANÁHUAC LA PÉRGOLA
ANÁHUAC MADEIRA
ANÁHUAC PREMIER
CALZADAS DE ANÁHUAC 1
CALZADAS DE ANÁHUAC 2
CALZADAS DE ANÁHUAC 3
CARR. MONTERREY LAREDO (JUEGOS LAS PALMAS)
CERRADAS DE ANÁHUAC 1
CERRADAS DE ANÁHUAC PREMIERE 2
CERRADAS DE ANÁHUAC PREMIERE 3
DESARROLLO NEXXUS ANÁHUAC
EL CENTENARIO
FERROVIARIO
HACIENDA LOS CANTÚ
HIMALAYA
LA CANTERA PRIVADA RESIDENCIAL
LA ENCOMIENDA
MISIÓN ANÁHUAC 1
MISIÓN ANÁHUAC 2
MISIÓN ANÁHUAC 3
PARAJE ANÁHUAC
PARQUE INDUSTRIAL NEXXUS
PLAZA NIA
PRIVADAS DE ANÁHUAC, SEC. ESPAÑOL
PRIVADAS DE ANÁHUAC, SEC. FRANCÉS
PRIVADAS DE ANÁHUAC, SEC. INGLES
PRIVADAS DE ANÁHUAC, SEC. IRLANDÉS
PRIVADAS DE ANÁHUAC, SEC. MEDITERRÁNEO
PRIVADAS DE LINDORA
PRIVADAS DEL ÁNGEL
PRIVADAS DEL CANADÁ
PRIVADAS DEL CANADÁ 2DO SECTOR
PRIVADAS DEL CANADÁ 3ER SECTOR
PRIVADAS DEL CANADÁ 4TO SECTOR TORONTO
PRIVADAS DEL CANADÁ 8VO SECTOR
QUINTAS DE ANÁHUAC
VALLE DEL CANADÁ
VILLAS DE ANÁHUAC
VILLAS DE ANÁHUAC SECTOR ALPES
SAN NICOLÁS
BLAS CHUMACERO
RIVIERAS
GUADALUPE
AVANTE RESIDENCIAL
CAOBA RESIDENCIAL
RESIDENCIAL BELLO AMANECER
RIVIERAS DE GUADALUPE
VALLE DE SAN MIGUEL GUADALUPE
VALLE SOLEADO
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