                  En estas colonias es el corte de agua 2022 en Nuevo León hoy lunes

                  28 marzo 2022
                  Notas
                  Estados
                  Escrito por: Fuerza Informativa Azteca
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                  Corte agua 2022 Nuevo León colonias
                  Pixabay/Ilustrativa
                  En alrededor de 430 colonias se realiza el corte de agua 2022 en Nuevo León; este lunes aplica en al menos cuatro municipios.

                  Este lunes 28 de marzo, al menos 430 colonias de los municipios de Apodaca, Pesquería, Zuazua, Ciénega de Flores, Escobedo, San Nicolás y Guadalupe están contempladas por primera vez en el corte de agua 2022 en Nuevo León.

                  El programa “ Agua para todos ” arrancó oficialmente el pasado martes 22 de marzo en sectores ubicados en Guadalupe, San Nicolás y Juárez.

                  La ciudad se dividió en siete zonas a partir del 22 de marzo y un día a la semana la presión del agua disminuirá de forma considerable, aunque hay colonias que reportan la ausencia total del líquido.

                  A continuación, te presentaremos el listado de colonias cuyo servicio de agua potable se verá reducido al máximo, para verificar la información, puedes accesar a https://ahorratetoca.mx/

                  APODACA
                  ACCADIA RESIDENCIAL
                  AGUA FRÍA
                  ALAMOS DEL PARQUE
                  ALMERIA
                  ALTABRISA 1
                  ALTABRISA PREMIER
                  ALTAMURA RESIDENCIAL

                  ALTARIA
                  ALVENTO
                  AMBERES RESIDENCIAL
                  ANDALUCÍA 1
                  ANDALUCÍA 2
                  ANDANA RESIDENCIAL
                  ANTIGUA CARR. A ROMA (CRYOINFRA)
                  ANTIGUA SANTA ROSA
                  APODACA CENTRO
                  ARA CRYSTAL LAGOONS
                  ARBADO 1ER SECTOR
                  ARBADO SECTOR 2
                  ARBADO SECTOR FLORESTA
                  ARBADO SECTOR MONARCA
                  ARBOLEDAS DE SANTA ROSA 5° SECTOR - PRIVADAS PONIENTE
                  ARBOLEDAS DEL MEZQUITAL 1
                  ARBOLEDAS DEL MEZQUITAL 2
                  ARBOLEDAS DEL VIRREY
                  ARIA RESIDENCIAL
                  ARTEMIO TREVIÑO CHAPA
                  ASTURIAS
                  BALCONES DE SANTA ROSA
                  BALCONES DEL MEZQUITAL
                  BENITO JUÁREZ
                  BONATERRA
                  BOSQUE BOREAL
                  BOSQUE DE AGUA
                  BOSQUE REAL 1
                  BOSQUE REAL 2
                  BOSQUE REAL 3ER SECTOR
                  BOSQUES DE HUINALA
                  BOSQUES DE SAN MIGUEL
                  BOSQUES DE SANTA ROSA
                  BUGAMBILIAS DE HUINALA
                  BURÓCRATAS MUNICIPALES
                  CALABRIA RESIDENCIAL
                  CAMINO AL OJO DE AGUA
                  CANTIZALES
                  CAPELLANÍA
                  CARR. MIGUEL ALEMAN (clinica 67 IMSS, VIDRIERA SANTOS)
                  CASAS REALES DE APODACA
                  CENTRIKA HUINALA (ANTES ESTANCIAS HUINALA)
                  CERRADAS ÁMBAR SECTOR OTE
                  CERRADAS CONCORDIA 1 SECTOR
                  CERRADAS CONCORDIA 2 SECTOR
                  CERRADAS DE RINCONADA
                  CERRADAS DE SANTA ROSA 2
                  CERRADAS DE SANTA ROSA 3ER SECTOR
                  CERRADAS DE SANTA ROSA SECTOR PREMIERE
                  CERRADAS DEL PARQUE
                  CERRADAS DEL PARQUE PREMIER
                  CERRADAS LA TOSCANA
                  CERRADAS MAGENTA
                  CERRADAS PROVIDENCIA
                  CERRITOS DE AGUA FRÍA - 1A ETAPA
                  CIUDAD NATURA 1ER SECTOR
                  CIUDAD NATURA 3ER SECTOR
                  COLINAS DE SAN MIGUEL
                  COLONIAL APODACA
                  COLONIAL HUINALA
                  CONSTITUCIÓN (CALLE), (GASOLINERA Y SÚPER 7)
                  CORINTO RESIDENCIAL SECTOR ATENAS
                  CORINTO RESIDENCIAL SECTOR GRECIA
                  CORINTO RESIDENCIAL SECTOR OLIMPO
                  CORTIJO LAS PALMAS
                  COSMOPOLIS
                  COSMOPOLIS - 2° SECTOR
                  DEMAX AEROPUERTO
                  EJIDO EL MEZQUITAL
                  EL CAMPANARIO
                  EL MANANTIAL 1
                  EL MANANTIAL 2
                  EL MEZQUITAL
                  EL MOLINO
                  ESTANCIAS VALLE DE PLATA 1ER SECTOR
                  ESTANCIAS VALLE DE PLATA 2DO SECTOR
                  ESTANCIAS VALLE DE PLATA 3ER SECTOR
                  ESTANCIAS VALLE DE PLATA 4TO SECTOR
                  EX - HACIENDA SAN FRANCISCO
                  EX - HACIENDA SANTA ROSA
                  FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL ELICAN
                  FRANCISCO ELIZONDO
                  FUENTES DE SANTA LUCIA
                  FUTURO APODACA
                  GARCIA MIRELES
                  HABITAT LAS PALMAS
                  HACIENDA DE LOS NOGALES
                  HACIENDA DEL CARMEN
                  HACIENDA DEL MEZQUITAL
                  HACIENDA EL CAMPANARIO
                  HACIENDA LAS MARGARITAS
                  HACIENDA LAS PALMAS
                  HACIENDA LAS YUCAS
                  HACIENDA LOS ENCINOS
                  HACIENDA LOS PINOS 1
                  HACIENDA LOS PINOS 2
                  HACIENDA RINCONADA
                  HACIENDA SANTA ISABEL
                  HACIENDA SANTA ISABEL 2
                  INDUSTRIAL APODACA
                  INDUSTRIAL COSMOPOLIS
                  INDUSTRIAL ELICAN
                  INDUSTRIAL SAN CARLOS
                  INDUSTRIAL SG
                  INSURGENTES
                  JACALES (AVE. SENDERO, KFC Y SÚPER 7)
                  JARDINES DE APODACA
                  JARDINES DE LAS PALMAS
                  JARDINES DE LOS PINOS
                  JARDINES DE SAN ANDRÉS
                  JARDINES DE SAN PATRICIO
                  JARDINES DE SANTA ROSA
                  JARDINES DEL VIRREY
                  KATAVIA RESIDENCIAL
                  KEBANA 1ER SECTOR
                  LA CONDESA
                  LA HACIENDA 1
                  LA HACIENDA 2
                  LA MORADA 1
                  LAS AMÉRICAS
                  LAS HUERTAS 1
                  LAS HUERTAS 2
                  LAS PRADERAS 3ER SECTOR
                  LOMAS DE LA PAZ
                  LOMAS DE SAN ISIDRO
                  LOMBARDÍA RESIDENCIAL
                  LOS AMARANTOS 1
                  LOS AMARANTOS 2
                  LOS CANDILES
                  LOS CANTÚ
                  LOS CASTAÑOS PRIVADA RESIDENCIAL
                  LOS CERRITOS DE AGUA FRÍA
                  LOS ENCINOS
                  LOS FRESNOS
                  LOS FRESNOS 01
                  LOS FRESNOS 02
                  LOS FRESNOS 03
                  LOS FRESNOS 04
                  LOS FRESNOS 08
                  LOS FRESNOS 09
                  LOS FRESNOS 10
                  LOS FRESNOS NORTE
                  LOS LIRIOS
                  LOS MURALES
                  LOS OLIVOS RESIDENCIAL
                  LOS OLMOS
                  LOS PINCELES
                  LOS PINOS 1
                  LOS PINOS 2
                  LOS PINOS 3
                  LOS PINOS 4
                  LOS PINOS 5
                  LOS SOLES
                  LOS TRES NOGALES
                  LOS VITRALES
                  MADEIRA RESIDENCIAL
                  MAGNOLIAS 1
                  MAGNOLIAS 2
                  METROPLEX 1
                  MILENIUM RESIDENCIAL
                  MIRADOR DE APODACA
                  MIRADOR DEL TOPO
                  MIRASOL RESIDENCIAL
                  MISION DE HUINALA
                  MISION DE LOS OLIVOS
                  MISIÓN DE SAN JOSÉ 1
                  MISIÓN DE SAN JOSÉ 2
                  MISIÓN DE SAN JOSÉ SEC. PRIVADAS
                  MISIÓN DEL PARQUE
                  MISIÓN FUNDADORES 1
                  MISIÓN FUNDADORES 2
                  MISION REAL
                  MODENA
                  MODERNO APODACA
                  MOLINOS SAN FRANCISCO (ANTES MOLINOS Y HUIZACHE))
                  MONETTA 1ER SECTOR
                  MUJERES ILUSTRES (FOMERREY 4)
                  MURAN 1
                  MURAN 2
                  NOVA APODACA
                  NUEVA DEMOCRACIA
                  NUEVO AMANECER (FOMERREY 104)
                  NUEVO AMANECER 1
                  NUEVO LAS PUENTES
                  NUEVO LAS PUENTES 3
                  NUEVO LAS PUENTES 4
                  NUEVO LAS PUENTES 5
                  NUEVO LAS PUENTES 6
                  NUEVO MEZQUITAL
                  PARAJE DE SANTA ROSA
                  PARAJE SANTA ROSA - SECTOR SUR
                  PARQUE DE INV. E INOV. TECNOLOGICO
                  PARQUE INDUSTRIAL APODACA
                  PARQUE INDUSTRIAL APODACA
                  PARQUE INDUSTRIAL FINSA
                  PARQUE INDUSTRIAL HUINALA
                  PARQUE INDUSTRIAL KUADRUM
                  PARQUE INDUSTRIAL PROLOGIS PARK MTY
                  PASEO DE APODACA
                  PASEO DE LA LOMA
                  PASEO DE LAS FUENTES
                  PASEO DE LAS PALMAS 1
                  PASEO DE LAS PALMAS 2
                  PASEO DE LAS PALMAS 3
                  PASEO DE LAS PALMAS 4
                  PASEO DE LOS NOGALES
                  PASEO DE LOS NOGALES (SANTA ROSA)
                  PASEO DE LOS PINOS
                  PASEO SANTA ROSA 1
                  PASEO SANTA ROSA 2
                  PASEO SANTA ROSA 3
                  PASEO SANTA ROSA 4
                  PASEO SANTA ROSA 6
                  PEDREGAL DE APODACA
                  PEDREGAL DEL VALLE
                  PLAZA COMERCIAL LAS PALMAS (SORIANA FRESNOS)
                  PLAZA COMERCIAL SENDERO APODACA (AVE. CONCORDIA # 800)
                  PORTAL DE ANÁHUAC
                  PORTAL DE HUINALA
                  PORTAL DE SANTA ROSA 1
                  PORTAL DE SANTA ROSA 2
                  PORTAL DE SANTA ROSA 3
                  PORTAL DE SANTA ROSA SECTOR DIAMANTE
                  PRADERAS DE APODACA
                  PRADERAS DE HUINALA
                  PRADERAS DE LA ENRAMADA
                  PRADOS DE LA CIENEGUITA
                  PRADOS DE LOS PINOS
                  PRADOS DE SANTA ROSA
                  PRADOS DEL VIRREY
                  PRIVADA CEREZO
                  PRIVADA DE SANTA MARTA
                  PRIVADA LOS OLMOS
                  PRIVADA LUMENA
                  PRIVADA NO. 103 (ANTES RINCÓN DE LOS NOGALES)
                  PRIVADA TIARA
                  PRIVADAS BORNEO
                  PRIVADAS DE RINCONADA
                  PRIVADAS DE SANTA ROSA
                  PRIVADAS DE SANTA ROSA 2° SECTOR
                  PRIVADAS DE SANTA ROSA V
                  PRIVADAS DEL REY
                  PRIVADAS DEL REY II
                  PRIVALIA CONCORDIA
                  PRIVALIA CONCORDIA 2
                  PRIVALIA HUINALA
                  PUEBLO NUEVO
                  QUINTA COLONIAL 6TO SECTOR
                  QUINTA COLONIAL APODACA 1
                  QUINTA COLONIAL APODACA 2
                  QUINTA COLONIAL APODACA 3
                  QUINTA REAL 2° SECTOR
                  RADICA
                  REAL DE APODACA
                  REAL DE SAN ANDRÉS
                  REAL HACIENDA DE HUINALA
                  RECOVA
                  REGIO PARQUE INDUSTRIAL
                  RENACERES RESIDENCIAL
                  RENACERES RESIDENCIAL 3
                  RESERVA ACANTO
                  RESERVA DE SAN FRANCISCO
                  RESIDENCIAL APODACA
                  RESIDENCIAL APODACA 1ER SECTOR
                  RESIDENCIAL APODACA 2° SECTOR
                  RESIDENCIAL HACIENDA DEL MORO
                  RESIDENCIAL LA ENRAMADA 4
                  RESIDENCIAL LA ENRAMADA 5
                  RESIDENCIAL LA ENRAMADA 6
                  RESIDENCIAL LAS ESTANCIAS
                  RESIDENCIAL LAS PALMAS
                  RESIDENCIAL LAS PALMAS 2
                  RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 01
                  RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 02
                  RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 03
                  RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 04
                  RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 05
                  RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 06
                  RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 07
                  RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 08
                  RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 09
                  RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 10
                  RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 11
                  RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 12
                  RESIDENCIAL LOS ÉBANOS NORTE 1
                  RESIDENCIAL LOS ÉBANOS NORTE 2
                  RESIDENCIAL LOS ÉBANOS NORTE 3
                  RESIDENCIAL LOS ÉBANOS NORTE 4
                  RESIDENCIAL LOS ÉBANOS NORTE 5
                  RESIDENCIAL LOS LIENZOS
                  RESIDENCIAL LOS ROBLES
                  RESIDENCIAL SAN BENITO
                  RESIDENCIAL SAN FRANCISCO
                  RESIDENCIAL VALLE AZUL
                  RINCÓN DE GALICIA 2
                  RINCON DE HUINALA
                  RINCON DE LA GLORIA
                  RINCÓN DE LA MORALEJA
                  RINCON DE SAN MIGUEL
                  RINCÓN DE SANTA ROSA
                  RINCONADA COLONIAL DE APODACA
                  RINCONADA COLONIAL DE APODACA 6
                  RINCONADA COLONIAL DE APODACA 9
                  RIVERAS DE HUINALA
                  ROBLES LOS, RESIDENCIAL
                  SAN FRANCISCO
                  SAN FRANCISCO 2
                  SAN IGNACIO
                  SAN ISIDRO
                  SANTA ALICIA
                  SANTA ANITA
                  SANTA CECILIA 1
                  SANTA CECILIA 2
                  SANTA CECILIA 3
                  SANTA CECILIA 4
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                  SANTA CECILIA 6
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                  SANTA ELENA 1
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                  SANTO TOMAS
                  SEBASTIAN ELIZONDO
                  SIERRA LA ESPERANZA
                  SOLES, LOS (ANTES QUINTA COLONIAL DE APODACA 5°SECTOR)
                  TERRANOVA ELITE
                  TRIANA
                  TRIANA SECTOR BOSQUES
                  TRIANA SECTOR PALMAS
                  VALLE DE APODACA 1
                  VALLE DE APODACA 2
                  VALLE DE APODACA 3
                  VALLE DE APODACA 4
                  VALLE DE LAS BUGAMBILIAS
                  VALLE DE LAS FLORES
                  VALLE DE LAS PALMAS 1 SECTOR
                  VALLE DE LAS PALMAS 2 SECTOR
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                  VALLE DE LAS PALMAS 4 SECTOR
                  VALLE DE LAS PALMAS 5 SECTOR
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                  VALLE DE LOS NOGALES
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                  VALLE LA RIOJA
                  VALTERRA
                  VELLANIA RESIDENCIAL
                  VENTURA DE SANTA ROSA (ANTES PASEO DE SANTA ROSA)
                  VILLA DE LAS PUENTES
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                  VILLAS PREMIER
                  VIVIENDA DIGNA

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                  ZUAZUA

                  HACIENDA SAN PEDRO
                  LOS PORTALES
                  PORTAL DE ZUAZUA
                  PORTAL DEL NORTE
                  REAL DE PALMAS (TODOS LOS SECTORES)
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                  CIÉNEGA DE FLORES
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                  ESCOBEDO

                  ANÁHUAC LA PÉRGOLA
                  ANÁHUAC MADEIRA
                  ANÁHUAC PREMIER
                  CALZADAS DE ANÁHUAC 1
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                  LA ENCOMIENDA
                  MISIÓN ANÁHUAC 1
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                  PARQUE INDUSTRIAL NEXXUS
                  PLAZA NIA
                  PRIVADAS DE ANÁHUAC, SEC. ESPAÑOL
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                  PRIVADAS DE LINDORA
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                  PRIVADAS DEL CANADÁ
                  PRIVADAS DEL CANADÁ 2DO SECTOR
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                  VALLE DEL CANADÁ
                  VILLAS DE ANÁHUAC
                  VILLAS DE ANÁHUAC SECTOR ALPES

                  SAN NICOLÁS

                  BLAS CHUMACERO
                  RIVIERAS
                  GUADALUPE
                  AVANTE RESIDENCIAL
                  CAOBA RESIDENCIAL
                  RESIDENCIAL BELLO AMANECER
                  RIVIERAS DE GUADALUPE
                  VALLE DE SAN MIGUEL GUADALUPE
                  VALLE SOLEADO

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                  28 marzo 2022
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