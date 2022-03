En estas colonias es el corte de agua 2022 en Nuevo León hoy lunes

Este lunes 28 de marzo, al menos 430 colonias de los municipios de Apodaca, Pesquería, Zuazua, Ciénega de Flores, Escobedo, San Nicolás y Guadalupe están contempladas por primera vez en el corte de agua 2022 en Nuevo León.

El programa “ Agua para todos ” arrancó oficialmente el pasado martes 22 de marzo en sectores ubicados en Guadalupe, San Nicolás y Juárez.

La ciudad se dividió en siete zonas a partir del 22 de marzo y un día a la semana la presión del agua disminuirá de forma considerable, aunque hay colonias que reportan la ausencia total del líquido.

A continuación, te presentaremos el listado de colonias cuyo servicio de agua potable se verá reducido al máximo, para verificar la información, puedes accesar a https://ahorratetoca.mx/

APODACA

ACCADIA RESIDENCIAL

AGUA FRÍA

ALAMOS DEL PARQUE

ALMERIA

ALTABRISA 1

ALTABRISA PREMIER

ALTAMURA RESIDENCIAL



ALTARIA

ALVENTO

AMBERES RESIDENCIAL

ANDALUCÍA 1

ANDALUCÍA 2

ANDANA RESIDENCIAL

ANTIGUA CARR. A ROMA (CRYOINFRA)

ANTIGUA SANTA ROSA

APODACA CENTRO

ARA CRYSTAL LAGOONS

ARBADO 1ER SECTOR

ARBADO SECTOR 2

ARBADO SECTOR FLORESTA

ARBADO SECTOR MONARCA

ARBOLEDAS DE SANTA ROSA 5° SECTOR - PRIVADAS PONIENTE

ARBOLEDAS DEL MEZQUITAL 1

ARBOLEDAS DEL MEZQUITAL 2

ARBOLEDAS DEL VIRREY

ARIA RESIDENCIAL

ARTEMIO TREVIÑO CHAPA

ASTURIAS

BALCONES DE SANTA ROSA

BALCONES DEL MEZQUITAL

BENITO JUÁREZ

BONATERRA

BOSQUE BOREAL

BOSQUE DE AGUA

BOSQUE REAL 1

BOSQUE REAL 2

BOSQUE REAL 3ER SECTOR

BOSQUES DE HUINALA

BOSQUES DE SAN MIGUEL

BOSQUES DE SANTA ROSA

BUGAMBILIAS DE HUINALA

BURÓCRATAS MUNICIPALES

CALABRIA RESIDENCIAL

CAMINO AL OJO DE AGUA

CANTIZALES

CAPELLANÍA

CARR. MIGUEL ALEMAN (clinica 67 IMSS, VIDRIERA SANTOS)

CASAS REALES DE APODACA

CENTRIKA HUINALA (ANTES ESTANCIAS HUINALA)

CERRADAS ÁMBAR SECTOR OTE

CERRADAS CONCORDIA 1 SECTOR

CERRADAS CONCORDIA 2 SECTOR

CERRADAS DE RINCONADA

CERRADAS DE SANTA ROSA 2

CERRADAS DE SANTA ROSA 3ER SECTOR

CERRADAS DE SANTA ROSA SECTOR PREMIERE

CERRADAS DEL PARQUE

CERRADAS DEL PARQUE PREMIER

CERRADAS LA TOSCANA

CERRADAS MAGENTA

CERRADAS PROVIDENCIA

CERRITOS DE AGUA FRÍA - 1A ETAPA

CIUDAD NATURA 1ER SECTOR

CIUDAD NATURA 3ER SECTOR

COLINAS DE SAN MIGUEL

COLONIAL APODACA

COLONIAL HUINALA

CONSTITUCIÓN (CALLE), (GASOLINERA Y SÚPER 7)

CORINTO RESIDENCIAL SECTOR ATENAS

CORINTO RESIDENCIAL SECTOR GRECIA

CORINTO RESIDENCIAL SECTOR OLIMPO

CORTIJO LAS PALMAS

COSMOPOLIS

COSMOPOLIS - 2° SECTOR

DEMAX AEROPUERTO

EJIDO EL MEZQUITAL

EL CAMPANARIO

EL MANANTIAL 1

EL MANANTIAL 2

EL MEZQUITAL

EL MOLINO

ESTANCIAS VALLE DE PLATA 1ER SECTOR

ESTANCIAS VALLE DE PLATA 2DO SECTOR

ESTANCIAS VALLE DE PLATA 3ER SECTOR

ESTANCIAS VALLE DE PLATA 4TO SECTOR

EX - HACIENDA SAN FRANCISCO

EX - HACIENDA SANTA ROSA

FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL ELICAN

FRANCISCO ELIZONDO

FUENTES DE SANTA LUCIA

FUTURO APODACA

GARCIA MIRELES

HABITAT LAS PALMAS

HACIENDA DE LOS NOGALES

HACIENDA DEL CARMEN

HACIENDA DEL MEZQUITAL

HACIENDA EL CAMPANARIO

HACIENDA LAS MARGARITAS

HACIENDA LAS PALMAS

HACIENDA LAS YUCAS

HACIENDA LOS ENCINOS

HACIENDA LOS PINOS 1

HACIENDA LOS PINOS 2

HACIENDA RINCONADA

HACIENDA SANTA ISABEL

HACIENDA SANTA ISABEL 2

INDUSTRIAL APODACA

INDUSTRIAL COSMOPOLIS

INDUSTRIAL ELICAN

INDUSTRIAL SAN CARLOS

INDUSTRIAL SG

INSURGENTES

JACALES (AVE. SENDERO, KFC Y SÚPER 7)

JARDINES DE APODACA

JARDINES DE LAS PALMAS

JARDINES DE LOS PINOS

JARDINES DE SAN ANDRÉS

JARDINES DE SAN PATRICIO

JARDINES DE SANTA ROSA

JARDINES DEL VIRREY

KATAVIA RESIDENCIAL

KEBANA 1ER SECTOR

LA CONDESA

LA HACIENDA 1

LA HACIENDA 2

LA MORADA 1

LAS AMÉRICAS

LAS HUERTAS 1

LAS HUERTAS 2

LAS PRADERAS 3ER SECTOR

LOMAS DE LA PAZ

LOMAS DE SAN ISIDRO

LOMBARDÍA RESIDENCIAL

LOS AMARANTOS 1

LOS AMARANTOS 2

LOS CANDILES

LOS CANTÚ

LOS CASTAÑOS PRIVADA RESIDENCIAL

LOS CERRITOS DE AGUA FRÍA

LOS ENCINOS

LOS FRESNOS

LOS FRESNOS 01

LOS FRESNOS 02

LOS FRESNOS 03

LOS FRESNOS 04

LOS FRESNOS 08

LOS FRESNOS 09

LOS FRESNOS 10

LOS FRESNOS NORTE

LOS LIRIOS

LOS MURALES

LOS OLIVOS RESIDENCIAL

LOS OLMOS

LOS PINCELES

LOS PINOS 1

LOS PINOS 2

LOS PINOS 3

LOS PINOS 4

LOS PINOS 5

LOS SOLES

LOS TRES NOGALES

LOS VITRALES

MADEIRA RESIDENCIAL

MAGNOLIAS 1

MAGNOLIAS 2

METROPLEX 1

MILENIUM RESIDENCIAL

MIRADOR DE APODACA

MIRADOR DEL TOPO

MIRASOL RESIDENCIAL

MISION DE HUINALA

MISION DE LOS OLIVOS

MISIÓN DE SAN JOSÉ 1

MISIÓN DE SAN JOSÉ 2

MISIÓN DE SAN JOSÉ SEC. PRIVADAS

MISIÓN DEL PARQUE

MISIÓN FUNDADORES 1

MISIÓN FUNDADORES 2

MISION REAL

MODENA

MODERNO APODACA

MOLINOS SAN FRANCISCO (ANTES MOLINOS Y HUIZACHE))

MONETTA 1ER SECTOR

MUJERES ILUSTRES (FOMERREY 4)

MURAN 1

MURAN 2

NOVA APODACA

NUEVA DEMOCRACIA

NUEVO AMANECER (FOMERREY 104)

NUEVO AMANECER 1

NUEVO LAS PUENTES

NUEVO LAS PUENTES 3

NUEVO LAS PUENTES 4

NUEVO LAS PUENTES 5

NUEVO LAS PUENTES 6

NUEVO MEZQUITAL

PARAJE DE SANTA ROSA

PARAJE SANTA ROSA - SECTOR SUR

PARQUE DE INV. E INOV. TECNOLOGICO

PARQUE INDUSTRIAL APODACA

PARQUE INDUSTRIAL APODACA

PARQUE INDUSTRIAL FINSA

PARQUE INDUSTRIAL HUINALA

PARQUE INDUSTRIAL KUADRUM

PARQUE INDUSTRIAL PROLOGIS PARK MTY

PASEO DE APODACA

PASEO DE LA LOMA

PASEO DE LAS FUENTES

PASEO DE LAS PALMAS 1

PASEO DE LAS PALMAS 2

PASEO DE LAS PALMAS 3

PASEO DE LAS PALMAS 4

PASEO DE LOS NOGALES

PASEO DE LOS NOGALES (SANTA ROSA)

PASEO DE LOS PINOS

PASEO SANTA ROSA 1

PASEO SANTA ROSA 2

PASEO SANTA ROSA 3

PASEO SANTA ROSA 4

PASEO SANTA ROSA 6

PEDREGAL DE APODACA

PEDREGAL DEL VALLE

PLAZA COMERCIAL LAS PALMAS (SORIANA FRESNOS)

PLAZA COMERCIAL SENDERO APODACA (AVE. CONCORDIA # 800)

PORTAL DE ANÁHUAC

PORTAL DE HUINALA

PORTAL DE SANTA ROSA 1

PORTAL DE SANTA ROSA 2

PORTAL DE SANTA ROSA 3

PORTAL DE SANTA ROSA SECTOR DIAMANTE

PRADERAS DE APODACA

PRADERAS DE HUINALA

PRADERAS DE LA ENRAMADA

PRADOS DE LA CIENEGUITA

PRADOS DE LOS PINOS

PRADOS DE SANTA ROSA

PRADOS DEL VIRREY

PRIVADA CEREZO

PRIVADA DE SANTA MARTA

PRIVADA LOS OLMOS

PRIVADA LUMENA

PRIVADA NO. 103 (ANTES RINCÓN DE LOS NOGALES)

PRIVADA TIARA

PRIVADAS BORNEO

PRIVADAS DE RINCONADA

PRIVADAS DE SANTA ROSA

PRIVADAS DE SANTA ROSA 2° SECTOR

PRIVADAS DE SANTA ROSA V

PRIVADAS DEL REY

PRIVADAS DEL REY II

PRIVALIA CONCORDIA

PRIVALIA CONCORDIA 2

PRIVALIA HUINALA

PUEBLO NUEVO

QUINTA COLONIAL 6TO SECTOR

QUINTA COLONIAL APODACA 1

QUINTA COLONIAL APODACA 2

QUINTA COLONIAL APODACA 3

QUINTA REAL 2° SECTOR

RADICA

REAL DE APODACA

REAL DE SAN ANDRÉS

REAL HACIENDA DE HUINALA

RECOVA

REGIO PARQUE INDUSTRIAL

RENACERES RESIDENCIAL

RENACERES RESIDENCIAL 3

RESERVA ACANTO

RESERVA DE SAN FRANCISCO

RESIDENCIAL APODACA

RESIDENCIAL APODACA 1ER SECTOR

RESIDENCIAL APODACA 2° SECTOR

RESIDENCIAL HACIENDA DEL MORO

RESIDENCIAL LA ENRAMADA 4

RESIDENCIAL LA ENRAMADA 5

RESIDENCIAL LA ENRAMADA 6

RESIDENCIAL LAS ESTANCIAS

RESIDENCIAL LAS PALMAS

RESIDENCIAL LAS PALMAS 2

RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 01

RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 02

RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 03

RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 04

RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 05

RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 06

RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 07

RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 08

RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 09

RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 10

RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 11

RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 12

RESIDENCIAL LOS ÉBANOS NORTE 1

RESIDENCIAL LOS ÉBANOS NORTE 2

RESIDENCIAL LOS ÉBANOS NORTE 3

RESIDENCIAL LOS ÉBANOS NORTE 4

RESIDENCIAL LOS ÉBANOS NORTE 5

RESIDENCIAL LOS LIENZOS

RESIDENCIAL LOS ROBLES

RESIDENCIAL SAN BENITO

RESIDENCIAL SAN FRANCISCO

RESIDENCIAL VALLE AZUL

RINCÓN DE GALICIA 2

RINCON DE HUINALA

RINCON DE LA GLORIA

RINCÓN DE LA MORALEJA

RINCON DE SAN MIGUEL

RINCÓN DE SANTA ROSA

RINCONADA COLONIAL DE APODACA

RINCONADA COLONIAL DE APODACA 6

RINCONADA COLONIAL DE APODACA 9

RIVERAS DE HUINALA

ROBLES LOS, RESIDENCIAL

SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO 2

SAN IGNACIO

SAN ISIDRO

SANTA ALICIA

SANTA ANITA

SANTA CECILIA 1

SANTA CECILIA 2

SANTA CECILIA 3

SANTA CECILIA 4

SANTA CECILIA 5

SANTA CECILIA 6

SANTA CECILIA 7

SANTA CECILIA 8

SANTA ELENA 1

SANTA ELENA 2

SANTA MONICA

SANTA ROSA

SANTA SOFIA

SANTA TERESITA

SANTO TOMAS

SEBASTIAN ELIZONDO

SIERRA LA ESPERANZA

SOLES, LOS (ANTES QUINTA COLONIAL DE APODACA 5°SECTOR)

TERRANOVA ELITE

TRIANA

TRIANA SECTOR BOSQUES

TRIANA SECTOR PALMAS

VALLE DE APODACA 1

VALLE DE APODACA 2

VALLE DE APODACA 3

VALLE DE APODACA 4

VALLE DE LAS BUGAMBILIAS

VALLE DE LAS FLORES

VALLE DE LAS PALMAS 1 SECTOR

VALLE DE LAS PALMAS 2 SECTOR

VALLE DE LAS PALMAS 3 SECTOR

VALLE DE LAS PALMAS 4 SECTOR

VALLE DE LAS PALMAS 5 SECTOR

VALLE DE LAS PALMAS 6 SECTOR

VALLE DE LOS NOGALES

VALLE DE SALDUERO

VALLE DE SAN ANDRÉS 1

VALLE DE SAN ANDRÉS 2

VALLE DE SAN ANDRÉS 3

VALLE DE SAN ANDRÉS 4

VALLE DE SAN FRANCISCO

VALLE DEL MEZQUITAL

VALLE DEL SALDUERO

VALLE LA RIOJA

VALTERRA

VELLANIA RESIDENCIAL

VENTURA DE SANTA ROSA (ANTES PASEO DE SANTA ROSA)

VILLA DE LAS PUENTES

VILLA DE SAN CARLOS

VILLAS COLONIALES

VILLAS DE SANTA ROSA

VILLAS PREMIER

VIVIENDA DIGNA

PESQUERÍA

COLINAS DE SANTA ENGRACIA

ZUAZUA

HACIENDA SAN PEDRO

LOS PORTALES

PORTAL DE ZUAZUA

PORTAL DEL NORTE

REAL DE PALMAS (TODOS LOS SECTORES)

REAL DEL SOL

REAL SAN PEDRO

VILLAS DE ALCALA

CIÉNEGA DE FLORES

CENTRO DE CIENEGA

JOYAS DE CIENEGA

PASEO DEL ROBLE

VILLAS CAMPESTRES

ESCOBEDO

ANÁHUAC LA PÉRGOLA

ANÁHUAC MADEIRA

ANÁHUAC PREMIER

CALZADAS DE ANÁHUAC 1

CALZADAS DE ANÁHUAC 2

CALZADAS DE ANÁHUAC 3

CARR. MONTERREY LAREDO (JUEGOS LAS PALMAS)

CERRADAS DE ANÁHUAC 1

CERRADAS DE ANÁHUAC PREMIERE 2

CERRADAS DE ANÁHUAC PREMIERE 3

DESARROLLO NEXXUS ANÁHUAC

EL CENTENARIO

FERROVIARIO

HACIENDA LOS CANTÚ

HIMALAYA

LA CANTERA PRIVADA RESIDENCIAL

LA ENCOMIENDA

MISIÓN ANÁHUAC 1

MISIÓN ANÁHUAC 2

MISIÓN ANÁHUAC 3

PARAJE ANÁHUAC

PARQUE INDUSTRIAL NEXXUS

PLAZA NIA

PRIVADAS DE ANÁHUAC, SEC. ESPAÑOL

PRIVADAS DE ANÁHUAC, SEC. FRANCÉS

PRIVADAS DE ANÁHUAC, SEC. INGLES

PRIVADAS DE ANÁHUAC, SEC. IRLANDÉS

PRIVADAS DE ANÁHUAC, SEC. MEDITERRÁNEO

PRIVADAS DE LINDORA

PRIVADAS DEL ÁNGEL

PRIVADAS DEL CANADÁ

PRIVADAS DEL CANADÁ 2DO SECTOR

PRIVADAS DEL CANADÁ 3ER SECTOR

PRIVADAS DEL CANADÁ 4TO SECTOR TORONTO

PRIVADAS DEL CANADÁ 8VO SECTOR

QUINTAS DE ANÁHUAC

VALLE DEL CANADÁ

VILLAS DE ANÁHUAC

VILLAS DE ANÁHUAC SECTOR ALPES

SAN NICOLÁS

BLAS CHUMACERO

RIVIERAS

GUADALUPE

AVANTE RESIDENCIAL

CAOBA RESIDENCIAL

RESIDENCIAL BELLO AMANECER

RIVIERAS DE GUADALUPE

VALLE DE SAN MIGUEL GUADALUPE

VALLE SOLEADO