Marchas en CDMX HOY: Sigue en VIVO los bloqueos, cierres viales y reporte del tráfico este jueves 30 de abril
¿Día del Niño con tráfico en la CDMX? Consulta el reporte EN VIVO de marchas, percances viales, bloqueos y cierres este jueves 30 de abril.
¿Día del Niño con tráfico intenso en la Ciudad de México (CDMX)? Consulta el mapa de marchas, bloqueos, percances viales, tráfico y alternativas para que no te quedes en la congestión este jueves 30 de abril.
En Azteca Noticias te damos el reporte EN VIVO de todo lo que pasa en las calles de la capital de la república mexicana.
Marchas en CDMX HOY: Sigue en VIVO los bloqueos, cierres viales y marchas este jueves 30 de abril
Marchas HOY jueves 30 de abril
Alcaldía Cuauhtémoc (Zona Centro)
- 08:00 Horas: Concentración en Plaza de la Constitución no. 1 (Zócalo), col. Centro Histórico.
- 10:00 Horas: Concentración en Dr. Lucio no. 135, col. Doctores.
- 11:00 Horas: Concentración en Dr. Lavista no. 114, col. Doctores (Zona de juzgados).
- Durante el día: Se espera presencia de manifestantes en Av. Paseo de la Reforma no. 164, col. Juárez.
- Sin horario fijo (Prevención): Posible concentración en José María Pino Suárez no. 2, col. Centro Histórico (Inmediaciones de la SCJN).
Alcaldía Iztapalapa (Zona Oriente)
- 08:00 Horas: Concentración en Av. Reforma no. 100, col. Lomas de San Lorenzo (Zona del Reclusorio Oriente).
- 12:00 Horas: Posible concentración en Calz. Ermita Iztapalapa no. 4163, col. Lomas de Zaragoza.
Alcaldía Álvaro Obregón (Zona Poniente)
- 07:00 Horas: Concentración en Av. Centenario y Carlos A. Madrazo, col. Valentín Gómez Farías.
- 11:00 Horas: Arribo de manifestantes en Prol. Paseo de la Reforma y Vasco de Quiroga, col. Santa Fe.