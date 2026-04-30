Marchas en CDMX HOY: Sigue en VIVO los bloqueos, cierres viales y reporte del tráfico este jueves 30 de abril

¿Día del Niño con tráfico intenso en la Ciudad de México (CDMX)? Consulta el mapa de marchas, bloqueos, percances viales, tráfico y alternativas para que no te quedes en la congestión este jueves 30 de abril.

En Azteca Noticias te damos el reporte EN VIVO de todo lo que pasa en las calles de la capital de la república mexicana.