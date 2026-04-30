El sector oriente de la capital mexicana se encuentra bajo inspección ministerial tras un reporte que movilizó a los cuerpos de emergencia durante las últimas horas. En las inmediaciones de la colonia Ampliación Penitenciaría, el entorno de una vivienda se convirtió en el epicentro de una investigación judicial después de que familiares descubrieran a una adolescente, sin signos vitales dentro de su hogar.

El suceso fue reportado de manera inicial por los propios allegados de la víctima, quienes realizaron el hallazgo en una propiedad situada sobre la calle Tapicería, en el tramo comprendido con la Privada Tapicería.

⚫ Tragedia en la Venustiano Carranza: Hallan sin vida a una joven, presuntamente menor de edad, al interior de un domicilio en la col. Ampliación Penitenciaría. La @FiscaliaCDMX ya investiga las causas



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Tras el llamado de auxilio, efectivos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana se desplazaron de inmediato al punto indicado para verificar la situación y establecer los protocolos de seguridad necesarios.

Resguardo del perímetro y protocolos iniciales tras el hallazgo del cuerpo

Una vez que los uniformados confirmaron la ausencia de signos vitales en la joven, procedieron a instalar un cerco de seguridad para preservar cualquier indicio que pudiera ser relevante para el caso.

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La zona fue acordonada estrictamente, limitando el paso de transeúntes y vehículos mientras se esperaba el arribo de los servicios periciales. El resguardo del área es un paso crítico en estos eventos para asegurar que la escena no sea alterada antes de la intervención especializada.

Autoridades acuden a levantar el cuerpo de la joven dentro de una casa

Ante la gravedad del hallazgo, se dio aviso formal al Ministerio Público para que asumiera el mando de las diligencias. Personal de dicha institución acudió al domicilio en la colonia Ampliación Penitenciaría para iniciar la recolección de testimonios y evidencias físicas.

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La prioridad de las autoridades en esta etapa temprana es realizar el levantamiento del cuerpo bajo los estándares legales correspondientes y trasladarlo a las instalaciones forenses para los exámenes de rigor.

Hasta este instante, las causas precisas del fallecimiento no han sido reveladas por los peritos encargados. La representación ministerial será la responsable de esclarecer la dinámica de los acontecimientos y dictaminar si existe algún hecho delictivo que perseguir.

