De la Guerrero al Altiplano: Así fue trasladado “El Jardinero” al penal de máxima seguridad en Almoloya, Edomex

Después de 50 horas de incertidumbre y un blindaje total en la alcaldía Cuauhtémoc, la Ciudad de México finalmente vio salir a Audias Flores, alias "El Jardinero". Poco antes de las 11 de la noche, una camioneta gris escoltada por un ejército de vehículos oficiales abandonó las instalaciones de la FEMDO. El destino: el penal de máxima seguridad del Altiplano.

#URGENTE | Dictan prisión preventiva para Audias Flores Silva, "El Jardinero", operador del #CJNG por delitos de portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.



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Así fue el operativo que trasladó a "El Jardinero"

El convoy avanzó a toda velocidad por Paseo de la Reforma, Chapultepec y Constituyentes, abriéndose paso entre el asombro de quienes todavía circulaban por la zona.

Una vez que dejaron la ciudad, tomaron la carretera México-Toluca y dirigirse a ingresar a "El Jardinero" en la prisión de Almoloya de Juárez.

"El Jardinero" tuvo una audiencia virtual este 29 de abril

Debido a la peligrosidad del detenido, la audiencia inicial se realizó mediante videoconferencia. Un juez federal determinó que "El Jardinero" deberá permanecer bajo prisión preventiva.

Por ahora, la imputación en México se centra en la portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo del Ejército, delitos suficientes para mantenerlo bajo encarcelamiento mientras se acumulan más pruebas.

¿Dónde arrestaron a "El Jardinero"?

La caída de Audias Flores comenzó el pasado lunes 27 de abril en Nayarit. Tras su captura, fue necesario un traslado aéreo inmediato hacia la capital del país para ponerlo a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Desde ese momento, la colonia Guerrero se convirtió en una fortaleza, con agentes armados vigilando cada esquina ante la peligrosidad de quien es considerado el heredero natural de la estructura de "El Mencho".

"El Jardinero" es ingresado al penal del Altiplano bajo máximo rigor de seguridad #MientrasDormía



Audias "N", alias "El Jardinero", fue trasladado al CEFERESO número uno en Almoloya de Juárez tras permanecer más de 50 horas en las instalaciones de la FEMDO en la CDMX.



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"El Jardinero" era sucesor potencial de "El Mencho" tras su muerte

Para las autoridades, Audias Flores no era un operador cualquiera. Su ascenso dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación lo posicionaba como el líder más fuerte para tomar el relevo de la organización.

Su captura en Nayarit y su ahora estancia en El Altiplano cortan de tajo las aspiraciones de mando de un sujeto que conocía las entrañas operativas y financieras del grupo criminal más expansivo del país.

El ojo de Estados Unidos sobre Almoloya y "El Jardinero"

Aunque ya duerme en una celda mexicana, el proceso de Audias Flores apenas comienza. De forma paralela a sus cargos locales, continúa vigente el proceso de extradición solicitado por el gobierno de Estados Unidos. Las autoridades norteamericanas lo reclaman para que responda por cargos de narcotráfico y conspiración, por lo que su estancia en El Altiplano podría ser solo una escala antes de terminar en una corte extranjera.