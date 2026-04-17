¿Cuándo regresa? Prepárate para el corte; alcaldía de CDMX se queda sin agua
Anuncian corte de agua en varias colonias; autoridades piden tomar precauciones. Consulta qué alcaldía estarán sin servicio y cuánto tiempo durará la suspensión.
Toma precauciones y almacena agua: autoridades anunciaron que el corte del suministro continuará suspendido por trabajos en la red hidráulica. ¿En qué alcaldía de la CDMX no hay agua y cuándo regresa?
¿En qué alcaldía hay corte de agua?
La Secretaría de Gestión Integral del Agua informó que continúan los trabajos de reparación de una fuga detectada en Insurgentes Sur, lo que ha provocado la prolongación de la suspensión del servicio de agua potable.
Debido a estas labores, las colonias Insurgentes Mixcoac y Actipan de la alcaldía Benito Juárez, seguirán sin suministro hasta que concluyan las reparaciones.
🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @BJAlcaldia:— Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) April 16, 2026
👷♀️ Continúan con los trabajos de reparación de la fuga que se presentó en Insurgentes Sur
🛠️ Se prolonga la interrupción del servicio en las colonias Insurgentes Mixcoac y Actipan.… pic.twitter.com/EdE6Bg6AV4
De acuerdo con la dependencia, el servicio será restablecido el viernes 17 de abril a las 20:00 horas, una vez finalizados los trabajos correspondientes.
Como medida de apoyo, las autoridades señalaron que los vecinos que lo requieran podrán solicitar pipas de agua a través de la Línea H2O, marcando *426.