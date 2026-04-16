Cada segundo contaba para salvarlo. Un niño de 4 años había sido atacado con un cuchillo en la cabeza por un sujeto desconocido y sin motivo alguno en la alcaldía Álvaro Obregón. Alejandro Calderón y Lidia Ramos, policías de la Ciudad de México (CDMX), lo subieron a su patrulla y a toda velocidad lo salvaron llevándolo al hospital.

El viernes 10 de abril de 2026, ambos oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) patrullaban por la colonia Santa Fe, al poniente de la capital, cuando les informaron que una persona estaba herida en las calles Vasco de Quiroga y Gómez Farías, pero no sabían que era un niño.

Tianguistas estaban golpeando a sujeto tras agredir a niño en CDMX

Al estacionar la patrulla observaron que mucha gente, tianguistas la mayoría, estaba golpeando a un joven a quien amarraron a un poste luego de percatarse que era el sujeto que presuntamente atacó al niño.

La turba estaba enojada. Más policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al lugar y se encargaron de poner a salvo al probable responsable para detenerlo, mientras que Alejandro Calderón y Lidia Ramos tomaron al menor para llevarlo al hospital.

"Fue una adrenalina que nunca había experimentado en mi vida y menos el ver cómo una persona puede causarle daño a un menor", relató la policía Ramos.

"¡Es un niño!": así fue rescatado el menor herido con un cuchillo

Un señor le entregó al niño a la oficial Lidia, quien lo cargó y protegió con sus brazos para subirlo a la patrulla. Alejandro arrancó enseguida y manejó a toda velocidad esquivando los automóviles en su camino para llevar al menor al hospital.

"Fue algo muy este impactante, ya que no te imaginas que era una persona, un ser vivo tan pequeño (...) es algo de mucha adrenalina y mucho mucho coraje. Hay de todo, son sentimientos encontrados", relató en entrevista con Azteca Noticias el policía Alejandro Calderón.

"Gente se nos acercó a la unidad y nos empiezan a comentar que había un menor. Nos empiezan a gritar: ¡Es que es un niño, es un niño! Fue cuando mi compañera checó y verificó y realmente era el pequeño, se lo entregan en las manos y lo único que que que hicimos fue fue correr a la patrulla", recuerda.

Policía de CDMX auxilió a menor herido: "

La oficial Lidia Ramos, al recibir al menor, trató de hacer presión en las heridas, mientras él le gritó que se subieran a la unidad para irse; patrulla en la que también iba la mamá del menor agredido.

"Cuando yo me acerco a donde estaba el niño fue muy impactante al ver el cómo estaba mal herido (...) del agresor no supimos nada de él. Lo único era salvaguardar la integridad del del menor" expresó la oficial.

Alejandro Calderón manejó con bastante precaución, ya que había mucha aglomeración de carros y gente transitando, pero siempre mantuvo la calma para llegar al destino rápido.

"La mamá sí estaba muy alterada y lo poco o mucho que nos podía decir era que no sabía quién era o por qué le habían hecho a su hijo, ¿no? Esas heridas, ¿no? Lo único que quería es que llegáramos al hospital", añadió Lidia.

Mientras que Lidia le hablaba al pequeño diciéndole que no se durmiera. Desde el lugar de donde ocurrió la agresión al hospital tardaron en llegar casi 10 minutos.

"Me vía el niño y le decía no te duermas, vas a estar bien. No te duermas. No te duermas. No te duermas, dime algo. Cosas que que a lo mejor el niño en ese momento pues no entendía (...) su mirada era de miedo, unca quitó su mirada de miedo el niño", recordó.

Policía de CDMX que salvó a niño lo visitó en el hospital al día siguiente

Alejandro Calderón al día siguiente de la agresión acudió al hospital para ver cómo se encontraba el pequeño Samuel "N", como se llama el niño a quien salvaron.

"Tuve la oportunidad de poder verlo. Lo encontré estable, lo encontré bien. Estaba en piso cuando lo encontré y todo bien. Fue una emoción muy bonita, de paz y tranquilidad.

"Al ver al pequeño dormido lo comenté que yo había sido la persona que lo había llevado al hospital. Solamente él despertó y sonrió. Le comenté: "pequeño, ¿estás bien? Estás en un lugar estable y yo fui el que te traje a al hospital", contó.

Un valiente rescate de dos policías por amor a los niños

El policía Alejandro Calderón es padre de dos menores y este caso lo llevó a que su lado humano y paternal, en conjunto con la responsabilidad como oficial, salvaran a este menor de 4 años. Sin embargo, dijo que "es triste saber que hay gente" que pueda "accionar en esa forma" con un menor.

"Soy padre de dos hermosos pequeños y uno piensa que ese ser humano es uno más de la familia, es uno más de ti y haces que llegue con bien, a pesar de que no es de tu familia, pero tratas de que las cosas salgan bien porque pues es un pequeño, un menor de edad", expresó.

Lidia Ramos, aunque no tiene hijos, en cas ahay pequeños que le hiciueron tener más fuerza aún para actuar de manera adecuada y con todo profesionalismo para que el menor se salvara.

"No se por qué una persona pudo ser tan tan agresiva con un menor, ¿no?, con alguien que no se puede defender. Entonces no sé qué pensamientos tenga", añadió.

Hombre que atacó con un cuchillo a niño había sido detenido antes

El presunto responsable fue identificado como Jordan "N", de 23 años. De acuerdo con las personas en el sitio, el sujeto hirió al menor de edad en la cabeza con un cuchillo, por lo que al percatarse de la situación, defendieron al pequeño, retuvieron al probable responsable y lo ataron al poste para evitar que se diera a la fuga.

Paramédicos que acudieron al lugar, valoraron al niño de cuatro años de edad con probable fractura de cráneo y lo trasladaron a un hospital para su atención médica especializada.

Posteriormente un helicóptero Cóndor lo llevó al estacionamiento de una tienda departamental en la calzada Legaria, para que siguiera su camino vía terrestre al Hospital Pediátrico de Legaria.

El sujeto fue hospitalizado bajo custodia policial debido a una herida cortante en la cabeza, golpes contusos y heridas en diferentes partes del cuerpo.

Jordan "N" posiblemente relacionado en un evento ocurrido el 27 de febrero del presente año, en el que ingresó a una tienda departamental y se atrincheró mientras amenazaba a los empleados con un tubo, en la colonia Estado de Hidalgo, de la alcaldía Álvaro Obregón; posteriormente fue detenido y puesto a disposición de las autoridades ministeriales.

