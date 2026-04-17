Aumenta la cifra de restos óseos hallados en límites de Tláhuac y Chalco; colectivos exigen identificación

Las jornadas de búsqueda en la zona lacustre entre los límites de Tláhuac y Chalco, al oriente de la Ciudad de México (CDMX), han derivado en la localización de al menos 800 restos óseos, según dieron a conocer madres buscadoras.

Las tareas corresponden a la jornada en la que participaron diversos colectivos, entre ellos Una Luz en el Camino, Hasta Encontrarles CDMX y Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional.

Encuentran más de 800 restos óseos en zona lacustre de Tláhuac y Chalco

Madres buscadoras iniciaron desde el pasado 7 de abril, una jornada de búsqueda en las conocidas Lagunas de La Habana, a los límites de la alcaldía Tláhuac y el municipio de Chalco, Estado de México.

Esta zona ha sido señalada por mucho tiempo como una zona de alta criminalidad por diversos casos de personas desaparecidas. A través de un comunicado, se dio a conocer que durante los primeros días de labor se hallaron 219 restos óseos.

Sin embargo, con el transcurso de los días siguientes, la cifra fue creciendo notablemente. Para el 13 de abril, la Fiscalía de la Ciudad de México había registrado 317 hallazgos, pero colectivos aseguran que en los días posteriores el número prácticamente se triplicó, con casi 834 restos óseos.

Madres buscadoras lideran los hallazgos en la zona

El hallazgo ha sido liderado principalmente por madres buscadoras, junto a colectivos, que han participado con el apoyo de las autoridades capitalinas.

Con datos oficiales, la investigación abarcó más de 41 mil metros cuadrados en tierra y más de 127 mil metros cuadrados en la zona lacustre, así lo dio a conocer la Fiscalía capitalina.

Los fragmentos encontrados fueron trasladados a pedido de los peritos a fin de que pudieran ser analizados. De esta forma, se busca acelerar el proceso de identificación, determinar su origen, temporalidad y posible correspondencia con personas reportadas como desaparecidas.

Descartan versión de que restos son parte de vestigios arqueológicos

Concluida la primera etapa de búsqueda, el 10 de abril los colectivos emitieron un pronunciamiento público dirigido a las autoridades capitalinas donde manifestaron su indignación y preocupación por los hallazgos.

Las familias señalaron que los más de 200 restos hallados en los primeros días confirman que la zona tiene un alto interés forense y se debe explorar de forma exhaustiva en jornadas futuras.

Por otra parte, colectivos también cuestionaron posibles irregularidades en procesos de criba anteriores, que aseguran no se llevaron a cabo de forma correcta.

Si bien no descartaron que en el área puedan existir materiales de interés arqueológico, rechazaron que esta narrativa se utilice para minimizar la relevancia de los hallazgos recientes, e insistieron en la necesidad de realizar análisis de contexto adecuados.

