¿Subirá el boleto del Metro CDMX? Aclaran tarifa para el mundial 2026

En medio de fallas en el servicio y protestas de trabajadores, el Gobierno de la Ciudad de México salió a fijar postura: no habrá aumento en el precio del boleto del Metro CDMX.

¿Cuánto costará el Metro CDMX para el mundial 2026?

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, reiteró que su administración mantendrá la tarifa actual, al considerar que cualquier incremento afectaría directamente a millones de usuarios que dependen diariamente de este transporte.

“Va a seguir siendo así, no vamos a aumentar la tarifa del Metro, no vamos a aumentar la tarifa del Metro porque sabemos que sería un golpe directo al estómago de las familias trabajadoras”, afirmó.

¿Por qué se mantiene el Metro CDMX a 5 pesos?

La mandataria capitalina destacó que el Metro CDMX es actualmente “el más barato del mundo”, gracias a un subsidio que absorbe gran parte del costo real del servicio.

Explicó que cada viaje tiene un costo aproximado de 13 pesos para el gobierno, pero los usuarios únicamente pagan 5 pesos, lo que implica un subsidio de 8 pesos por boleto.

“Cada boleto, cada viaje del Metro, al Gobierno de la ciudad le cuesta 13 pesos y decidimos que al pueblo le cueste 5 pesos”, detalló Brugada.

Este esquema, dijo, se mantendrá sin cambios, pese a los retos operativos y financieros que enfrenta el sistema.

Fallas y paros ponen presión al sistema de transporte

El anuncio se da a pocos días de afectaciones en diversas líneas del Metro, derivadas tanto de fallas técnicas como de un paro escalonado de trabajadores sindicalizados, lo que ha generado molestias entre los usuarios.

A pesar de este contexto, el gobierno capitalino insistió en que la prioridad será garantizar un transporte accesible, incluso si eso implica mantener el subsidio y destinar mayores recursos públicos.

Prometen inversión para mejorar el servicio del Metro CDMX

Durante un evento del programa Ingreso Ciudadano Universal (UCI), Clara Brugada subrayó que su administración continuará invirtiendo “miles de millones de pesos” en el Metro.

El objetivo, aseguró, es mejorar las condiciones del sistema sin trasladar el costo a los usuarios, en una ciudad donde este transporte es considerado esencial para la movilidad diaria.