Caen 5 hombres de “Los Chapitos” en Sinaloa; así venían artillados tras interceptar ruta

Se llevó a cabo un nuevo operativo en Sinaloa para dar con cinco hombres presuntamente vinculados "Los Chapitos" del faccionado Cártel de Sinaloa, luego de identificar a una célula que operaba desde el municipio de Mazatlán.

Este movimiento integró a las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Marina (Marina), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La intervención se realizó este miércoles en la carretera Escuinapa–Teacapán, tras trabajos de inteligencia y seguimiento interinstitucional que permitieron identificar las rutas de movilidad de la célula delictiva con presencia en Mazatlán.

Operativo aéreo y terrestre de "Los Chapitos" en Escuinapa, Sinaloa

El despliegue fue resultado de la investigación de gabinete y campo para detener a generadores de violencia. Las autoridades identificaron zonas de operación y patrones de desplazamiento en los límites de los municipios de Escuinapa y El Rosario.

Tras realizar vigilancias fijas y móviles en caminos de terracería, se implementó un operativo interinstitucional que incluyó seguimiento aéreo y terrestre. Como resultado, los elementos federales interceptaron el vehículo sobre la vía mencionada, logrando la captura de los cinco tripulantes sin uso de violencia.

Cinco integrantes de la facción “los Chapitos” fueron detenidos en Sinaloa. Se les aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, chalecos balísticos y un vehículo. pic.twitter.com/AmXEsZt3CD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 16, 2026

El arsenal asegurado: Fusiles, chalecos con parches y una Bronco azul

Al interceptar la unidad, el personal de seguridad realizó una revisión que dejó al descubierto un importante arsenal. Las imágenes distribuidas por el Gabinete de Seguridad muestran el equipo táctico y las armas que los presuntos delincuentes utilizaban para custodiar la ruta.

Desglose de lo decomisado:



Siete armas largas y un arma corta.

y un arma corta. Una gran cantidad de cargadores curvos negros para fusiles tipo AK.

negros para fusiles tipo AK. Seis chalecos balísticos negros y camuflados, equipados con portacargadores. Es visible que algunos de estos chalecos portan parches del grupo delictivo.

negros y camuflados, equipados con portacargadores. Es visible que algunos de estos chalecos portan parches del grupo delictivo. Dos cascos tácticos (uno negro con lentes de protección y uno verde camuflado), un uniforme camuflado y varias botas tácticas.

El vehículo asegurado, una camioneta Ford Bronco de modelo reciente, color azul claro, equipada con neumáticos todoterreno y loderas.

Arsenal decomisado: Siete armas largas y una corta fueron aseguradas tras la intercepción de cinco presuntos integrantes de una célula delictiva en el sur de Sinaloa. SSPC Equipo táctico: Entre la indumentaria asegurada se encuentran cascos, botas y uniformes camuflados utilizados para operaciones en zonas de difícil acceso. SSPC Vehículo interceptado: Los detenidos se desplazaban en una camioneta Ford Bronco de modelo reciente sobre la carretera Escuinapa-Teacapán al momento de su captura. SSPC Municiones y carga: Una cantidad considerable de cargadores de alta capacidad y cartuchos útiles formaban parte del equipo táctico de los detenidos. SSPC Chalecos balísticos: Se decomisaron seis chalecos con portacargadores, algunos de los cuales portaban insignias de la bandera de México. SSPC

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal correspondiente, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación por delitos relacionados con la posesión de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y presunta participación en actividades delictivas.