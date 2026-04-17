VIDEO| Juntos hasta la cárcel: pareja así asaltaba tiendas de conveniencia en Ecatepec

¿Juntos hasta la cárcel? Una pareja andaba asaltando tiendas de conveniencia en el municipio de Ecatepec, Estado de México, pero finalmente los presuntos responsables fueron detenidos tras ser identificados por varios videos en donde se les ve robando.

La forma de operar de estos delincuentes era intimidando a las víctimas con un arma de fuego, para luego escapar juntos en una motocicleta, no obstante, tras una serie de atracos la policía logró dar con los probables responsables.

Pareja de ladrones es detenida en Ecatepec por otros delitos

Un trabajo coordinado entre policías municipales del Sector 04 y personal de Marina, derivó en la captura de

un hombre y una mujer señalados por su probable participación en delitos contra la salud y portación de arm4s prohibidas, además de su posible relación con robos a tiendas de conveniencia en el municipio.

Luego de un patrullaje de vigilancia sobre avenida Oyamel, en la colonia Ejidos de San Cristóbal, los oficiales ubicaron una motocicleta sin placas de circulación, en la que viajaban ambas personas, motivo por el cual se les marcó el alto para una revisión preventiva.

🚔 Detienen a pareja en #Ecatepec; no se soltaron ni en la foto oficial



Un hombre y una mujer fueron arrestados en Ciudad Cuauhtémoc, municipio de Ecatepec, tras ser sorprendidos ingiriendo bebidas alcohólicas en vía pública.



Al ser puestos a disposición, ambos mostraron su… pic.twitter.com/mGQ24OKTmz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 3, 2026

¿Quiénes es la pareja de ladrones de tiendas de conveniencia en Ecatepec?

Una vez que fueron detenidos se les hizo una revisión preventiva mediante la cual se localizó entre sus pertenencias un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros, cinco bolsas con sustancia con características similares al cristal y una réplica de arma de fuego.

Los probables asaltantes fueron identifiacados como Emmily Jomayra “N” y Diego Alonso “N”, quienes fueron puestos a disposición ante la autoridad competente, con fundamento en la Ley General de Salud y el Código Penal vigente por delitos contra la salud y portación de armas prohibidas.

Cámaras grabaron a pareja en asaltos en tiendas en Ecatepec

Una serie de imágenes publicadas el 15 de abril de 2026 por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec dan cuenta de la forma de operar de ambos asaltantes y se pudo saber cómo robaban a empleados de las tiendas de conveniencia.

De acuerdo con un video, en una tienda se pudo observar la presencia de una mujer apuntando con un arma de fuego a una cajera para que le entregue el dinero de las ventas del día.

Mientras que en otros imágenes, se les puede observar juntos dentro de un establecimiento y luego a bordo de una moticleta.