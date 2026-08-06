Megacorte de agua en Tijuana dejará sin servicio a más de 150 colonias; aquí la lista completa

Un total de 151 colonias de Tijuana experimenta un corte de agua desde el pasado 05 de agosto del 2026 que se mantiene hasta el día de hoy, esto debido a una falla de luz que afectó el sistema de bombeo Booster El Carrizo y provocó suspensiones e intermitencias en el suministro, dejando a los vecinos de los distritos de Matamoros y Juan Ojeda Robles en un percance que lleva al menos 48 horas y contando.

De acuerdo con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), su personal técnico trabaja de manera ininterrumpida para reparar el equipo, pero el organismo detalló que notificará el tiempo estimado de recuperación en cuanto concluyan las maniobras de reparación.

¿Cuáles son las colonias de Tijuana afectadas por la falta de agua?

La interrupción afecta a decenas de comunidades urbanas e industriales de la ciudad, y entre las colonias señaladas con fallas o desabasto se encuentran:



Distrito Matamoros: El Pípila, Mariano Matamoros (Centro, Norte y Sur), Villa Fontana XIV Sección, Cerro Colorado (1, 2 y 3), Infonavit Presidentes, Tierra y Libertad, Residencial Insurgentes, Agraristas, Bugambilias y Praderas de la Mesa

El Pípila, Mariano Matamoros Villa Fontana XIV Sección, Cerro Colorado Infonavit Presidentes, Tierra y Libertad, Residencial Insurgentes, Agraristas, Bugambilias y Praderas de la Mesa Distrito Juan Ojeda Robles: Libertad (Parte Alta, Media y Baja), Otay (Mesa, Tecnológico, Universidad, Fovissste), Lomas Taurinas, Bellas Artes, Garita de Otay, Aeropuerto, Chamizal, Ciudad Industrial y Nueva Tijuana

Si tu colonia no aparece en este recopilado, la publicación de Facebook de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana publicó en su cuenta de Facebook imágenes con las regiones afectadas.

¿Cuándo se restablecerá el servicio de agua?

El equipo técnico de la CESPT realiza labores continuas en la estación Booster El Carrizo para restaurar la operación del sistema, y aunque aún no hay una hora exacta de reconexión, la autoridad emitirá un reporte oficial en cuanto finalicen los trabajos mecánicos para indicar el inicio del restablecimiento.

¿Cómo solicitar agua gratuita en pipa?

Durante esta contingencia, la CESPT mantendrá la distribución gratuita de agua potable mediante pipas para que los vecinos afectados puedan pedir el apoyo enviando un mensaje directo a las redes sociales oficiales del organismo con los siguientes datos:



Nombre completo del solicitante

Domicilio completo (calle, número y colonia)

Número de teléfono de contacto

¿Se debe reportar la falta de agua al número 073?

La CESPT aclaró que no es necesario llamar al 073 si la colonia está incluida en la lista oficial, ya que la falla se encuentra plenamente identificada, por lo que el centro de atención telefónica solo atenderá reportes si la falta del suministro persiste después de que se anuncie la recuperación total del sistema.