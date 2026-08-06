Le echan sal a la herida: vandalizan memorial de desaparecidos en Veracruz en medio de crisis

El memorial de desaparecidos ubicado en Poza Rica, Veracruz, fue vandalizado y provocó indignación entre colectivos de búsqueda y familiares de víctimas. El espacio, donde se exhiben fichas con fotografías y datos de mujeres y hombres no localizados, amaneció con cristales quebrados y varias imágenes desprendidas.

Madres buscadoras denunciaron que este tipo de actos no solo dañan un lugar simbólico, sino que también representan una forma de revictimización para las familias que continúan buscando a sus seres queridos.

¿Qué daños sufrió el memorial de personas desaparecidas en Poza Rica?

El memorial se encuentra sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, debajo del distribuidor vial, frente al parque Benito Juárez y muy cerca de la zona centro de Poza Rica.

En el sitio quedaron visibles los daños ocasionados por el vandalismo: vidrios rotos y fotografías de personas desaparecidas desprendidas de los paneles donde eran exhibidas como parte de las acciones de búsqueda y difusión.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han informado sobre personas detenidas ni sobre una investigación relacionada con estos hechos.

Madres buscadoras piden reforzar la vigilancia en el memorial de desaparecidos

Tras el ataque, integrantes de colectivos de búsqueda solicitaron que se refuercen las medidas de vigilancia en el memorial para evitar que vuelvan a ocurrir agresiones contra este espacio.

Para las familias, el memorial representa un punto de memoria y esperanza, por lo que consideran que dañarlo también afecta los esfuerzos para visibilizar a quienes siguen desaparecidos.

¿Cuántas personas desaparecidas hay en Veracruz en 2026?

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Veracruz registra 5 mil 399 personas desaparecidas y no localizadas en lo que va de 2026.

Las cifras muestran que el 75% son hombres, mientras que el promedio de casos equivale a 25 personas desaparecidas cada día en el estado.

El ataque al memorial ocurre en un contexto donde Veracruz continúa siendo una de las entidades con un alto número de personas no localizadas, lo que mantiene activos los trabajos de búsqueda por parte de colectivos y autoridades.