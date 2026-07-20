Anuncian corte de agua en esta localidad de Querétaro; ¿cuándo restablecerán el servicio?

Las autoridades de San Juan del Río, Querétaro, informaron que este martes 21 de julio de 2026 habrá un corte al servicio de agua potable en un sector de la colonia Centro.

El cierre al suministro iniciará desde las 8:00 horas, debido a trabajos de interconexión de redes que el personal operativo lleva a cabo sobre la calle Rafael Ayala.

Motivos de la suspensión del servicio de agua este 21 de julio

Las maniobras buscan interconectar tramos de la red para mejorar el servicio, según explicó la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM). Técnicos de la red trabajan en el punto principal de la obra, en Rafael Ayala, donde realizan ajustes y empalmes necesarios para la puesta en marcha de la interconexión.

Zonas afectadas por el corte de agua en la colonia Centro de San Juan del Río, Querétaro

Las autoridades locales detallaron que la falta de presión y la ausencia del líquido afectarán directamente a los vecinos de las siguientes vialidades: calle Rafael Ayala (zona de la obra principal), José María Arteaga, Pino Suárez Norte, avenida Constituyentes, 5 de Mayo, Valentín Gómez Farías y Jurica. Los residentes en estas zonas deben prepararse para la reducción o ausencia temporal del servicio.