“Estoy destrozado, compadre, me dejaste": Así reaccionó Alejandro Fierro al asesinato del influencer César Gastélum

El asesinato del creador de contenido César Gastélum durante una transmisión en vivo sigue generando conmoción. Horas después del ataque ocurrido en un restaurante de comida rápida en Culiacán, Sinaloa, Alejandro Fierro, quien estaba con él al momento de los hechos, compartió un mensaje en redes sociales en el que expresó el dolor que vive tras perder a uno de sus amigos más cercanos.

En redes sociales también comenzó a circular un video en el que, minutos antes del ataque, Alejandro manifestó sentirse incómodo por la presencia de unos motociclistas cerca del lugar, comentario que más tarde cobró relevancia entre los usuarios.

¿Qué dijo Alejandro Fierro tras la muerte de César Gastélum?

A través de sus historias en redes sociales, Alejandro Fierro publicó una fotografía junto a César Gastélum acompañada de un mensaje en el que aseguró sentirse completamente devastado.

"Estoy destrozado, compadre, por qué me dejaste. Te amo. No me lo creo y no te merecías nunca esto. No entiendo la situación ni creo que la vaya a entender", escribió.

En otra publicación reiteró que atraviesa "el peor día" de su vida, pidió justicia por el crimen y reconoció que continúa en estado de shock por la forma en que ocurrieron los hechos.

Alejandro Fierro publica mensaje de despedida tras el asesinato de su amigo, el influencer César Gastélum en Culiacán, Sinaloa.|aalejandrofierro

El comentario que hizo antes del ataque contra César Gastélum y que ahora se volvió viral

Uno de los momentos que más ha llamado la atención ocurrió minutos antes del homicidio, cuando durante la transmisión en vivo Alejandro comentó que la presencia de unos motociclistas le provocaba preocupación.

"Vámonos chicos... No, la moto, la moto. Ya me sentí bien mal. Esos chavalos me dan miedo". Poco después, de acuerdo con el mismo video que circula en redes sociales, los agresores regresaron y dispararon directamente contra César Gastélum.

A raíz de ese momento, algunos usuarios aseguraron que el influencer "presintió" el ataque. Sin embargo, hasta ahora no existe evidencia de que tuviera conocimiento previo de lo que ocurriría.

¿Qué se sabe de la investigación del asesinato de César Gastélum?

Las autoridades mantienen abiertas distintas líneas de investigación para esclarecer el homicidio. Entre ellas se analiza el contenido que César Gastélum compartía en redes sociales y posibles vínculos con "La Mayiza", mencionados en las indagatorias, sin que hasta el momento exista una conclusión oficial sobre el móvil del crimen.

Alejandro Fierro no ha ofrecido un testimonio público adicional desde los mensajes publicados en sus historias.

¿Qué pasó con "La Beba" tras conocerse el asesinato?

Otra creadora de contenido conocida como "La Beba" también realizaba una transmisión en vivo en TikTok cuando algunos usuarios comenzaron a escribir en los comentarios que César Gastélum había sido asesinado.

De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, la influencer revisó algunas publicaciones relacionadas con el hecho y decidió terminar la transmisión. Hasta el momento no ha emitido un pronunciamiento público.

En los días previos al crimen, ambos habían compartido contenido juntos en redes sociales, donde aparecían en un ambiente romántico. Además, tenían una cita programada para este día.