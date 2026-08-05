Un dolor que viven miles de familias en México: Así se enteraron los familiares de un vendedor de nieves de su asesinato en Tijuana, Baja California

Un vendedor de nieves fue atacado a balazos mientras hacía su trabajo de todos los días frente a personas que esperaban el transporte público en una colonia de Tijuana, Baja California.

Un reportero que informaba sobre el hecho grabó el momento en que la familia de la víctima se entera de su fallecimiento y la reacción es desgarradora.

Asesinan a vendedor mientras trabajaba en su camioneta

El crimen fue este lunes en las calles de la colonia Mariano Matamoros, dentro del municipio de Tijuana. De acuerdo a los reportes que se dieron desde el lugar, la víctima, un hombre de entre 40 y 45 años de edad, se encontraba trabajando a bordo de su camioneta vendiendo nieves cuando fue interceptado por un sujeto armado, quien le disparó en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.

El ataque ocurrió frente a una escuela primaria

La agresión fue en un punto muy concurrido de la zona, justo frente a las instalaciones de una escuela primaria y cerca de una parada donde varias personas esperan el transporte público.

Tras los disparos, el hombre cayó herido de gravedad junto a su carro de mercancía, mientras que los testigos buscaron resguardarse del peligro.

Familiares llegaron a la escena del crimen

Minutos después de los disparos, elementos de la Guardia Nacional y policías llegaron para acordonar la zona con cinta amarilla.

Al lugar también llegaron los familiares del vendedor, quienes al enterarse de la triste noticia rompieron en llanto y gritos de desesperación, intentando cruzar la línea que pusieron las autoridades para que nadie se acercara al cuerpo.

Violencia sin freno en #Tijuana



Un vendedor de nieves de aproximadamente 45 años fue asesinado a balazos en plena vía pública, frente a personas que esperaban el transporte público.



Mientras el agresor huyó sin ser detenido, familiares de la víctima llegaron al lugar para… pic.twitter.com/fgfEIL0qXA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 5, 2026

Investigan si el ataque fue un intento de asalto

Un reportero que se estaba en el lugar de los hechos captó los momentos que vivieron los familiares de la víctima.

Por otro lado, el personal de la Fiscalía estatal se presentó para recolectar los casquillos e iniciar con las investigaciones, de las cuales seguirían la primera línea que habría causado el ataque, un posible intento de asalto hacia el vendedor de nieves.

Tijuana suma cuatro homicidios en los primeros días de agosto

Con la muerte de este comerciante, la ciudad de Tijuana acumula al menos cuatro homicidios dolosos en los primeros tres días del mes de agosto.

Tras el reporte, las autoridades no lograron ubicar ni detener al responsable de este ataque.