La ruta del miedo: dejan cuerpos y mensajes criminales en carreteras de Tabasco en un solo día

En carreteras y comunidades de Tabasco fueron localizadas varias víctimas, algunas con mensajes atribuidos a grupos del crimen organizado, lo que provocó una fuerte movilización de corporaciones policiacas y militares.

De acuerdo con los primeros reportes, estos hechos ocurren en medio de la disputa que mantienen organizaciones criminales por el control de actividades ilícitas en la entidad, un escenario que ha incrementado la percepción de inseguridad entre la población.

¿Qué ocurrió este miércoles en Tabasco?

El primer hallazgo se registró sobre la carretera Villahermosa-Frontera, a la altura de Villa Macultepec, donde fue localizado el cuerpo decapitado de una persona. Sobre la víctima había una cartulina con amenazas.

Horas después, sobre la carretera Comalcalco–Paraíso, cerca de la ranchería Oriente tercera sección, habitantes reportaron el hallazgo de una cabeza humana acompañada también por un mensaje intimidatorio.

La jornada violenta continuó en la ranchería Anacleto Canabal, tercera sección, donde fue encontrado el cuerpo de una persona con varios impactos de arma de fuego, abandonado cerca de un basurero clandestino.

Más tarde, en la ranchería Guineo, autoridades localizaron otra víctima. Familiares la identificaron como Said Hernández, de 22 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 29 de julio.

Las investigaciones preliminares indican que el joven habría sido atacado el mismo día del atentado contra un conductor de mototaxi, quien fue incendiado junto con su unidad. Presuntamente logró huir herido, pero murió entre la maleza, donde su cuerpo permaneció hasta ser encontrado.

¿Por qué preocupa el aumento de la violencia en Tabasco?

Los recientes hechos se suman a una cadena de homicidios registrados en el municipio de Centro y otras zonas del estado, donde la disputa entre grupos criminales mantiene un ambiente de tensión.

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer cada caso, habitantes de las comunidades afectadas viven con temor ante la repetición de hechos violentos y el incremento de ejecuciones en la región.