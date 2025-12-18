¡Cortes de agua en Navidad! Confirman colonias afectadas en Azcapotzalco, CDMX

Si vives en la alcaldía Azcapotzalco, es momento de tomar acción. Mientras la mayoría de la Ciudad de México se prepara para las posadas y las cenas navideñas, una parte importante de la demarcación tendrá una falta de suministro de agua potable que se extenderá hasta el próximo 24 de diciembre.

Esta noticia ha caído como un balde de agua fría para los residentes, especialmente porque Azcapotzalco se posiciona actualmente como la zona con la afectación más prolongada en toda la capital. Pero, ¿por qué está sucediendo esto y cómo puedes sobrevivir a la sequía temporal? Aquí te contamos todos los detalles.

¿Por qué no hay agua en Azcapotzalco? La razón detrás del corte

A diferencia de otras ocasiones, esta vez se trata de una intervención planificada. La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) ha confirmado que el suministro se verá reducido debido a trabajos críticos de rehabilitación profunda en el Pozo Jardín San Álvaro.

Estos trabajos no son menores; incluyen mantenimiento preventivo y correctivo que busca evitar un colapso mayor de la red hidráulica en el futuro.

Aunque la colonia San Álvaro es el epicentro de la obra, el impacto se siente en diversas zonas aledañas, dejando a miles de ciudadanos en una situación vulnerable justo antes de la Nochebuena.

🚧 La #SEGIAGUA informa a los vecinos de @AzcapotzalcoMx:



👷‍♀️ Continuarán una semana más los trabajos de rehabilitación en el pozo Jardín San Álvaro.



🛠️ El servicio en la colonia San Álvaro será restablecido al finalizar las labores correspondientes el miércoles 24 de diciembre. pic.twitter.com/u3l9zQj4TY — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) December 18, 2025

Colonias afectadas: El calendario de la escasez en Azcapotzalco

Aunque diversas alcaldías de la CDMX han reportado fallas constantes en el sistema, Azcapotzalco lleva la peor parte en este cierre de año. Las autoridades han sido claras: las labores técnicas son exhaustivas y el servicio no se normalizará por completo sino hasta el 24 de diciembre.

Es vital que los vecinos tomen precauciones ya que la presión del líquido será mínima o nula en varios sectores durante las próximas semanas.

🚧 La #SEGIAGUA informa a los vecinos de la alcaldía @AzcapotzalcoMx:



👷‍♀️ El equipo técnico de la SEGIAGUA trabaja en el mantenimiento de las líneas de la Planta Potabilizadora Parque Vía Vallejo.



🛠️ Se prevé una interrupción temporal en el suministro en la colonia Coltongo. pic.twitter.com/wOffiBQ9Xr — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) December 18, 2025

Guía rápida: Cómo solicitar una pipa de agua gratis en CDMX

¡No entres en pánico! Si tu cisterna ya suena hueca, el Gobierno de la Ciudad de México ha habilitado un mecanismo de apoyo. Puedes solicitar el servicio de pipas de agua gratuitas a través de la nueva Línea H2O.

Pasos para pedir tu pipa:



*Marca al 426: Este es el número de atención prioritaria disponible las 24 horas. Ten tus datos listos: Te pedirán tu ubicación exacta y referencias de tu domicilio. Reporta incidencias: Además de pipas, en este número puedes denunciar fugas o problemas de calidad en el líquido.

Recuerda que este servicio es totalmente gratuito. No permitas cobros indebidos y mantente informado a través de los canales oficiales para cualquier actualización en el tiempo de entrega de las obras. ¡Anticípate y que la falta de agua no arruine tus celebraciones!