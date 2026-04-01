Megaoperativo en Edomex: Marina y Ejército irrumpen en casi 200 inmuebles y caen 102 extorsionadores

Se llevó a cabo la "Operación Desconexión", un megaoperativo implementado por el Gabinete de Seguridad que duró más de un mes y que permitió desarticular complejas redes criminales dedicadas a la extorsión telefónica, fraudes bancarios y préstamos abusivos, que dejó como saldo 102 personas detenidas y el aseguramiento de 192 propiedades vinculadas a actividades ilícitas en el Estado de México (Edomex).

El operativo, que finalizó este 30 de marzo de 2026, movilizó a elementos de la Marina (Semar), el Ejército (Defensa), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), así como la Policía Estatal del Edomex, quienes trabajaron junto a la Fiscalía mexiquense para ejecutar 86 cateos.

El objetivo principal fue asfixiar la estructura logística de grupos que utilizaban la tecnología para intimidar a la población.

¿De qué trató la Operación Desconexión? Así ubicaron y desmantelaron red de extorsión en Edomex

La investigación reveló que el núcleo de estas operaciones delictivas se encontraba en 67 inmuebles habilitados como "Call Centers". Desde estos puntos, células criminales operaban con guiones para suplantar instituciones financieras y clonar páginas web bancarias. Su método consistía en alertar a las víctimas sobre supuestos movimientos irregulares para obtener datos confidenciales y vaciar cuentas de manera inmediata.

En estos sitios, las autoridades aseguraron una cantidad masiva de tecnología:



2,844 equipos de cómputo y 265 laptops.

y 265 laptops. 3,000 chips de diversas telefonías y 404 celulares.

de diversas telefonías y 404 celulares. 67 servidores informáticos y 80 tokens de banca en línea.

Además de los fraudes, estos centros eran utilizados para realizar requerimientos de pago mediante violencia psicológica, utilizando información personal obtenida ilegalmente para coaccionar a las víctimas bajo amenazas de daño físico o moral.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en el Estado de México, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con @FiscaliaEdomex y @SS_Edomex, ejecutaron la Operación “Desconexión”.



En estas acciones fueron… pic.twitter.com/7KpR2MlX0b — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 1, 2026

Capturan red de préstamos "gota a gota" en Edomex

Uno de los pilares de la Operación “Desconexión” fue el combate a los préstamos de usura conocidos como "Gota a Gota". Las autoridades aseguraron cinco centrales de préstamo donde se ofrecían créditos rápidos o artículos electrónicos bajo esquemas de pago diario con tasas de interés imposibles de cubrir.

De los 102 detenidos en este megaoperativo, destaca que 77 son extranjeros (principalmente de Colombia, Venezuela y Cuba) y 25 de nacionalidad mexicana. De este grupo, 50 personas ya han sido vinculadas a proceso. Según las indagatorias, cuando los deudores no podían pagar los intereses moratorios, "grupos de golpeadores" acudían a domicilios y centros de trabajo para agredir físicamente a las víctimas.

Decomiso masivo de tecnología y datos personales en 86 cateos

Para enmascarar las ganancias y diversificar sus delitos, estas redes operaban en conjunto con 106 "Giros Negros" y 14 puntos de venta de narcóticos, los cuales también fueron asegurados. En estos lugares, las células criminales robaban identidades de los clientes y realizaban actividades relacionadas con el lavado de dinero y el secuestro exprés.

Durante las incursiones, se hallaron evidencias críticas de la vulneración de la privacidad de los ciudadanos:



Listados con nombres, CURP, copias de INE y datos financieros restringidos.

y datos financieros restringidos. Información detallada de clientes de tiendas departamentales.

Manuales de instrucciones con conversaciones prediseñadas para engañar a las víctimas.

Además del equipo tecnológico, se decomisaron 5 armas de fuego, dosis de estupefacientes y terminales de cobro bancario. Con estas acciones, la Estrategia Nacional contra la Extorsión busca desmantelar no solo a los operadores, sino la infraestructura económica que permite a estos grupos subsistir y expandir su manto protector en el Valle de México.