Lista de colonias afectadas por el corte de agua en Zacatecas ¿Cuándo regresa el suministro?
Habrá corte de agua por mantenimiento al Sistema La Joya; esta es la lista de las 18 colonias que se verán afectadas en Zacatecas. Llena tus cubetas desde hoy.
¡Qué no te tome por sorpresa y llena tus cubetas! El sistema de bombeo principal "La Joya", con 60 años de operación, requiere una intervención de mantenimiento crucial para asegurar su funcionamiento a largo plazo y prevenir posibles fallas. Como consecuencia 18 colonias se verán afectadas, aquí te decimos cuáles son, y cuándo se va el agua por el corte en Zacatecas.
Se recomienda a los habitantes afectados tomar las precauciones necesarias, como llenar sus depósitos de reserva desde el hoy y priorizar el uso del agua solo para actividades esenciales.
Zonas afectadas por el corte de agua en Zacatecas
Por medio de su cuenta oficial de Facebook, JIAPAZ informó a la ciudadanía sobre el programa de mantenimiento en el Sistema de Bombeo Principal La Joya, una infraestructura que ha estado en operación desde hace 60 años. Esta es la lista de las colonias afectadas:
- Díaz Ordaz l, ll y lll
- Los Bolos l, ll y lll
- Caminera
- Lomas de la Soledad
- Sierra de Álica
- Parte alta de La Minera
- Bancomer
- Privadas Asís
- Lázaro Cárdenas
- Frente Popular
- Luis Donaldo Colosio
- Las Margaritas
- Mercedes
- Barrio La Pinta
- Lomas del Calvario
- Úrsulo García
- Lomas de Capulín
- Lomas de Bracho
- Avenidas: Torreón, Juárez, Fernando Villalpando, Genaro Codina, Del Cobre, Del Rebote y Alameda en el Centro Historico
- Parte baja de la cabecera municipal de Morelos, a partir de calle San Antonio: Hacienda Nueva, Las Pilas, La Escondida, La Pimienta
- Cabecera municipal de Vetagrande, con sus comunidades Guadalupito, Llano de las Vírgenes y Cata de Juanes.
¿Cuándo es el corte de agua en Zacatecas y cuándo regresa?
Debido al mantenimiento que requiere el Sistema La Joya, se espera que el servicio de agua este programado para el día viernes 5 de diciembre en las 18 colonias y será restablecido hasta el domingo 7 de diciembre.
Ante esta situación, las autoridades recomiendan a los habitantes afectados llenar sus reservas de agua desde este jueves 4 de diciembre, además de limitar su uso exclusivamente a actividades esenciales para evitar desabasto.