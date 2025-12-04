Lista de colonias afectadas por el corte de agua en Zacatecas ¿Cuándo regresa el suministro?

¡Qué no te tome por sorpresa y llena tus cubetas! El sistema de bombeo principal "La Joya", con 60 años de operación, requiere una intervención de mantenimiento crucial para asegurar su funcionamiento a largo plazo y prevenir posibles fallas. Como consecuencia 18 colonias se verán afectadas, aquí te decimos cuáles son, y cuándo se va el agua por el corte en Zacatecas.

Se recomienda a los habitantes afectados tomar las precauciones necesarias, como llenar sus depósitos de reserva desde el hoy y priorizar el uso del agua solo para actividades esenciales.

Zonas afectadas por el corte de agua en Zacatecas

Por medio de su cuenta oficial de Facebook, JIAPAZ informó a la ciudadanía sobre el programa de mantenimiento en el Sistema de Bombeo Principal La Joya, una infraestructura que ha estado en operación desde hace 60 años. Esta es la lista de las colonias afectadas:



Díaz Ordaz l, ll y lll

Los Bolos l, ll y lll

Caminera

Lomas de la Soledad

Sierra de Álica

Parte alta de La Minera

Bancomer

Privadas Asís

Lázaro Cárdenas

Frente Popular

Luis Donaldo Colosio

Las Margaritas

Mercedes

Barrio La Pinta

Lomas del Calvario

Úrsulo García

Lomas de Capulín

Lomas de Bracho

Avenidas: Torreón, Juárez, Fernando Villalpando, Genaro Codina, Del Cobre, Del Rebote y Alameda en el Centro Historico

Parte baja de la cabecera municipal de Morelos, a partir de calle San Antonio: Hacienda Nueva, Las Pilas, La Escondida, La Pimienta

Cabecera municipal de Vetagrande, con sus comunidades Guadalupito, Llano de las Vírgenes y Cata de Juanes.

¿Cuándo es el corte de agua en Zacatecas y cuándo regresa?

Debido al mantenimiento que requiere el Sistema La Joya, se espera que el servicio de agua este programado para el día viernes 5 de diciembre en las 18 colonias y será restablecido hasta el domingo 7 de diciembre.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan a los habitantes afectados llenar sus reservas de agua desde este jueves 4 de diciembre, además de limitar su uso exclusivamente a actividades esenciales para evitar desabasto.