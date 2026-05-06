¿Tienes scooter o bici eléctrica? Este es el costo de la licencia obligatoria en CDMX

Si usas scooter o bici eléctrica en la Ciudad de México, prepárate; a partir del 1 de julio de 2026, estos vehículos deberán contar con licencia y placas para poder circular, de lo contrario podrías enfrentar sanciones en los meses siguientes.

La medida forma parte de una nueva regulación presentada por el gobierno capitalino para ordenar el uso de los llamados Vehículos Motorizados Eléctricos Personales; el objetivo es cerrar vacíos legales y reducir riesgos en la vía pública, ya que estos medios de transporte se han vuelto cada vez más comunes.

¿Qué scooters y bicis eléctricas necesitan licencia?

No todos los dispositivos entran en esta obligación; la regla aplica para aquellos que superan ciertas características técnicas.

Las autoridades definieron dos categorías:



Tipo A: scooters o bici eléctrica que superan los 25 km/h, con motores de más de 250 watts y peso menor a 35 kg

Tipo B: vehículos con un peso de entre 35 y 350 kg

En ambos casos, se consideran unidades con características similares a una motocicleta; por eso, deberán contar con licencia tipo A1 o A2, según corresponda.

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Presentamos la regulación para los vehículos de baja velocidad en el Reglamento de Tránsito, que se suma a las reformas a la Ley de Movilidad del año pasado.



Este instrumento tiene como objetivo central fortalecer la seguridad vial y reducir riesgos en calles y avenidas.



Con… pic.twitter.com/5R6etDBJVM — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 5, 2026

Este es el costo de la licencia y placas para scooter o bici eléctrica en CDMX

Uno de los puntos que más dudas genera es cuánto tendrás que pagar si usas scooter o bici eléctrica dentro de estas categorías.

Estos son los costos confirmados:



Placas: 709 pesos

Licencia A1: 572 pesos

Licencia A2: 1,142 pesos

Esto significa que, dependiendo del tipo de vehículo, el gasto total puede superar los mil pesos al momento de regularizarlo.

¡Prepara tu trámite! La CDMX obligará el emplacamiento de scooters y motos eléctricas. Conoce los plazos de regularización y los requisitos por peso del vehículo.|IA

Fechas clave que debes tener en cuenta

El proceso no será inmediato, pero sí tiene fechas muy claras:



1 de julio de 2026: inicia el trámite de placas y licencia

Desde esa fecha, los nuevos vehículos deberán venderse ya emplacados

Del 1 de julio al 20 de noviembre: periodo para regularizar unidades ya en circulación

Desde septiembre: autoridades podrán comenzar a aplicar sanciones

Este periodo busca dar tiempo a los usuarios de scooter y bici eléctrica para cumplir con la nueva normativa sin afectar su movilidad diaria.

¿Por qué ahora piden licencia?

El crecimiento del uso de scooter y bici eléctrica cambió la movilidad en la ciudad; muchos de estos vehículos ya circulan a velocidades altas y fuera de ciclovías, lo que aumenta el riesgo de accidentes.

Por eso, las autoridades buscan que quienes los conduzcan cuenten con conocimientos básicos de tránsito, además de identificar las unidades mediante placas.