La Ciudad de México inicia una fase de transformación en su esquema de transporte personal con la implementación de nuevas reglas para los dispositivos de movilidad eléctrica como lo es el emplacamiento de scootrs y motos eléctricas.

A partir de las próximas semanas, quienes utilicen este tipo de vehículos deberán ajustarse a un marco legal que busca armonizar la Ley de Movilidad con la creciente presencia de estas unidades en las calles.

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El objetivo central es definir claramente qué tipo de vehículos circulan y garantizar que sus conductores posean las habilidades necesarias para manejarlos de forma segura.

Clasificación por peso: Categorías A y B

El nuevo reglamento establece una división clara basada en la masa de las unidades. En primer lugar, se encuentran los vehículos tipo A, que son aquellos cuyo peso es menor a 35 kilogramos.

Estos portarán una matrícula específica y una nomenclatura establecida por las autoridades. Por otro lado, las unidades tipo B agrupan a los vehículos que tienen un peso que oscila entre los 35 y los 350 kilogramos.

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Estos últimos deberán portar un distintivo de movilidad eléctrica diferente al de la categoría más ligera, permitiendo una identificación visual rápida según sus características físicas.

Licencias y seguridad para conductores de motos eléctricas

Debido a que muchos de estos dispositivos exceden las condiciones básicas para transitar exclusivamente por vías confinadas, el gobierno capitalino ha determinado la obligatoriedad de contar con licencias oficiales. Los conductores de estos vehículos deberán tramitar y portar licencias de tipo A1 o A2.

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Esta medida responde a la necesidad de generar condiciones de seguridad adicionales, dado que la potencia y el peso de ciertas unidades requieren una responsabilidad similar a la de otros vehículos motorizados que interactúan en el flujo vial de la ciudad.

Calendario de regularización y fechas clave ¿Cuándo darán las licencias para motos eléctricas y scooters?

El proceso administrativo para el trámite de alta y la obtención de licencias comenzará formalmente el 1 de julio, tras la firma del reglamento correspondiente.

Las autoridades han definido un cronograma estricto para la transición: a partir del 1 de julio de 2026, absolutamente todos los vehículos nuevos de estas características que se comercialicen en la ciudad deberán salir de las tiendas ya emplacados.

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Para ello, se han mantenido diálogos con las empresas del sector, quienes utilizarán plataformas de la secretaría para registrar el tipo de unidades que venden.

Para quienes ya poseen un vehículo adquirido antes de esta reforma, el periodo de regularización también inicia el 1 de julio y concluirá el 20 de noviembre de 2026.

Durante este lapso, todos los propietarios de unidades que encajen en las categorías mencionadas tienen el deber de acudir a realizar el emplacamiento. El gobierno lanzará campañas de difusión para que la ciudadanía conozca los lugares a los que debe acudir y comprenda la importancia de este nuevo registro para la movilidad urbana.

