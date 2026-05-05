Metro hoy en CDMX: Lo que debes saber del servicio EN VIVO | Cierre de estaciones en Línea 2
Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy 5 de mayo de 2026. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.
¡Que no se te haga tarde! Revisa EN VIVO qué pasa en el Metro CDMX además de cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, durante hoy martes 5 de mayo de 2026.
Si eres usuario frecuente del Metro de la Ciudad de México, en este minuto a minuto de Azteca Noticias te podrás mantener informado EN VIVO acerca del avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX Sistema de Transporte Colectivo Metro de CDMX; ¡Llega a tiempo a tu destino!
Metro hoy en CDMX: Lo que debes saber del servicio EN VIVO | Cierre de estaciones en Línea 2
Elevada afluencia en Líneas 3, 7 y A
¿Qué pasa en Línea A? istema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reporta una elevada afluencia en las Líneas 3, 7 y A.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 5, 2026
Se registra afluencia alta en las Líneas 3, 7 y A, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Te recomendamos anticipar tu salida y planificar tu traslado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/h4qTcYuEza
Cierre de estaciones en Línea 2
¿Qué pasa en Línea 2? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México recuerda el cierre de las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2, así como Auditorio de la Línea 7.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 5, 2026
Las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2, así como Auditorio de la Línea 7, permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.
Mantente informada e… pic.twitter.com/3BnGojB4sq
Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy
Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio) ya opera con normalidad luego de permanecer parcialmente cerrada debido a los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 30° C Mín. 14° C pic.twitter.com/YuB0AXNHmy— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 5, 2026