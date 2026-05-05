¡Alerta en Iztacalco! Colapsa antena de radio y bloquean acceso a los servicios de emergencia

La Ciudad de México registró una jornada de intensa actividad para los cuerpos de emergencia tras reportarse incidentes de alto riesgo en tres alcaldías distintas, todo mientras dormía.

Entre colapsos estructurales que mantienen en vilo a zonas residenciales y colisiones vehiculares provocadas por la imprudencia al volante, las autoridades capitalinas desplegaron operativos para salvaguardar a la población en Iztacalco, Iztapalapa y la Gustavo A. Madero.

Estos sucesos, que van desde el desplome de una antena hasta choques contra árboles y maquinaria pesada, ponen de manifiesto la vulnerabilidad ciudadana ante situaciones inesperadas.

Tensión en Iztacalco: Estructura metálica cae sobre predio

En la colonia Santiago Sur, específicamente en la calle Playa Rosarito, la caída de la estructura metálica de una antena de radio desató el pánico entre los vecinos.

Un estruendo masivo alertó a la comunidad, quienes temieron un desastre mayor y solicitaron de inmediato la presencia de rescatistas.

Aunque el personal de Bomberos y Protección Civil llegó al sitio para evaluar los daños, se encontraron con un obstáculo crítico: los ocupantes del inmueble impidieron el ingreso a las autoridades.

Esta obstrucción ha generado una ola de preocupación en las viviendas contiguas, ya que los residentes temen que la pieza colapsada no esté debidamente asegurada y provoque un siniestro fatal en el futuro cercano.

Los ciudadanos demandan la intervención oficial para garantizar que la estructura sea retirada. Hasta el momento, el incidente en esta zona de la alcaldía Iztacalco no ha dejado heridos.

Velocidad excesiva provoca choque en Eje 6 Sur

Por otro lado, en la alcaldía Iztapalapa, un hombre resultó herido tras impactar su automóvil contra un árbol. El percance ocurrió en el Eje 6 Sur Trabajadoras Sociales, en las inmediaciones de la Central de Abasto y Plaza Pabellón Iztapalapa.

De acuerdo con los datos preliminares, el sujeto conducía a exceso de velocidad, lo que le hizo perder el control, subir a la acera y estrellarse de forma frontal.

Paramédicos atendieron al lesionado en una ambulancia y lo trasladaron a un hospital para determinar la gravedad de sus heridas.

Los bomberos trabajaron en el lugar para remover los restos del vehículo, el cual quedó destrozado de la parte delantera y tuvo que ser retirado por una grúa de plataforma. La movilidad en la zona se vio afectada durante las labores de limpieza.

Conductor se queda dormido e impacta revolvedora

En la Gustavo A. Madero, un vehículo particular chocó contra una revolvedora de concreto en el cruce de la avenida 508 y José Loreto Fabela.

Accidente en la GAM 🚗💥



Un conductor de un vehículo particular se impactó contra una revolvedora de concreto en el cruce de avenida 508 y José Loreto Fabela, en la colonia San Juan de Aragón.



De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se habría quedado dormido al volante.… pic.twitter.com/r0MUSMT8pI — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 5, 2026

El accidente, ocurrido en la colonia San Juan de Aragón, habría sido provocado porque el automovilista se quedó dormido mientras operaba la unidad. A pesar de la magnitud del impacto, el conductor se negó a ser llevado a un centro médico tras recibir los primeros auxilios en el lugar.

