Revelan qué pasó con María Adela: joven de Chetumal hallada en hospital psiquiátrico en CDMX

Fue reportada como desaparecida tras viajar de Chetumal, Quintana Roo, a la Ciudad de México (CDMX). María Adela, de acuerdo con su mamá, había salido en busca de una oferta de trabajo, pero su hija fue localizada en un hospital psiquiátrico, solo que las autoridades han revelado nueva información del caso.

La desaparición de la arquitecta María Adela llegó a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y se emitió una ficha de búsqueda para encontrar a la joven de 26 años, pero la institución dio a conocer qué pasó con ella y por qué fue localizada en el hospital psquiátrico, pues su mamá decía no saber por qué su hija estaba ahí.

¿Qué pasó con María Adela tras salir de Chetumal y viajar a CDMX?

El boletín de búsqueda con el folio D/01218/2026/CBP de la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX indica que fue vista por última vez el 11 de abril de 2026 en Huipilco, Tlalpan, pero la fecha del reporte fue el 13 de abril.

Cristina Ramírez, mamá de Adela, contó a Azteca Noticias que su hija viajó a la CDMX "para una oportunidad mejor" y "para ganar experiencia".

La joven de 26 años dejó su natal Quintana Roo, pero el contacto por WhatApp con su familia se perdió, por lo que su mamá viajó a la CDMX para presentar una denuncia por la desaparición de María Adela.

¡Una historia de terror! 📍😟 María Adela, de 25 años y originaria de Chetumal, llegó a la Ciudad de México en busca de oportunidades. Hace una semana, su madre la reportó como desaparecida y el lugar donde fue localizada generó gran impacto



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María Adela fue enocntrada en el Instituto Nacional de Psiquiatría en CDMX

La mamá de María Adela la encontró finalmente en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, ubicado en Calzada México-Xochimilco 101, colonia, Huipulco, en Tlalpan.

"¿Qué le pasó a mi hija?, ¿cómo la ingresaron?, ¿quién es la persona que la ingresa?", comentó la señora Cristina, quien señaló que su hija estaba ahí desde el 9 de abril pasado.

María Daniela llegó a hospital psiquiátrico en CDMX por cuenta propia

La Fiscalía de la CDMX confirmó que María Adela fue localizada con vida el 15 de abril de 2026 en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, donde recibía atención médica.

De acuerdo con la institución, la joven de 26 años manifestó que ingresó por su propia voluntad, que no había sido víctima de delito en ese contexto y expresó su decisión de no restablecer contacto con su mamá.

La joven, informó la fiscalía capitalina, refirió hechos relacionados con posibles conductas de violencia familiar, por lo que se inició de oficio una carpeta de investigación y se otorgaron medidas de protección María Adela, de quien se desactivó el fotoboletín de búsqueda.

📝 Respecto del caso de una mujer de 26 años reportada por su madre como desaparecida el 13 de abril de 2026, la Fiscalía CDMX informa que fue localizada con vida el 15 de abril de 2026 en una institución de salud pública, donde recibía atención médica por decisión propia.… pic.twitter.com/alo7QlcGHJ — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) May 5, 2026

María Adela afirma que no fue víctima de ningún delito

El personal médico del Instituto Nacional de Psiquiatría confirmó que la paciente cuenta con plena capacidad de decisión y que durante su estancia mantuvo comunicación con su familia.

Fue dada de alta el 3 de mayo. La joven reiteró públicamente que no fue privada de la libertad ni internada contra su voluntad y que su estancia en el hospital de psiquiatría fue una decisión personal para ser atendida e indicó que no ha sido víctima de trata de personas.

"No estoy secuestrada ni retenida en contra de mi voluntad (...) estuve en internamiento, pero fue por mi propia voluntad y mi decisión", expuso en un mensaje a medios de comunicación.