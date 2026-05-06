Balacera en Tepito: quiso correr y lo ejecutan afuera de Mercado de La Lagunilla
Un hombre perdió la vida tras ser alcanzado por los disparos atrás del Mercado de La Lagunilla en la zona del Barrio de Tepito. Balazos desatan pánico.
Se escucharon varios balazos atrás del mercado de la lagunilla de comida en la calle libertad y palma norte .
Personas que caminaban y realizaban compras se metieron al mercado a cubrirse de las balas según testigos fueron más de 5 los balazos , la víctima un hombre de más de 35 años quiso correr pero cayó abatido por las balas .
Llegaron patrullas y elementos que regularmente hacen guarida en reforma y eje 1 norte pero ya no lograron detener a los responsables.
Paramédicos de la ambulancia 413 del ERUM verificaron que tenía varios impactos de bala y ya no contaba con signos vitales
Se presume el ataque fue directo y dirigido a esa persona .
Peritos de la FGJCDMX llegaron para levantar el cadaver y elementos balísticos para integrar una carpeta de investigación por el homicidio
Agentes revisaron cámaras de vigilancia del mercado y particulares para conocer de los hechos