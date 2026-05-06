Balacera en Tepito: quiso correr y lo ejecutan afuera de Mercado de La Lagunilla

Se escucharon varios balazos atrás del mercado de la lagunilla de comida en la calle libertad y palma norte .

Personas que caminaban y realizaban compras se metieron al mercado a cubrirse de las balas según testigos fueron más de 5 los balazos , la víctima un hombre de más de 35 años quiso correr pero cayó abatido por las balas .

Llegaron patrullas y elementos que regularmente hacen guarida en reforma y eje 1 norte pero ya no lograron detener a los responsables.

Paramédicos de la ambulancia 413 del ERUM verificaron que tenía varios impactos de bala y ya no contaba con signos vitales

Se presume el ataque fue directo y dirigido a esa persona .

Peritos de la FGJCDMX llegaron para levantar el cadaver y elementos balísticos para integrar una carpeta de investigación por el homicidio

Agentes revisaron cámaras de vigilancia del mercado y particulares para conocer de los hechos