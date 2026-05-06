Coyoacán anuncia censo vehicular: lo que necesitas para registrarte si vives cerca del Estadio Banorte

Si vives en colonias cercanas al Estadio Banorte, es momento de prepararte: la alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México (CDMX) iniciará un censo vehicular a partir de mayo con el objetivo de ordenar la movilidad en la zona, especialmente ante eventos de gran afluencia.

Documentos que debes de tener para el censo en la alcaldía Coyoacán

Si resides en colonias aledañas al Estadio Banorte, toma nota: a partir de mayo, la alcaldía Coyoacán realizará un censo vehicular obligatorio para organizar la movilidad en la zona.

Este trámite será exclusivo para habitantes, por lo que es importante que prepares tus documentos con anticipación.

Para registrarte, necesitarás: identificación oficial vigente (INE, licencia o pasaporte) y copia de la tarjeta de circulación de cada vehículo.

🚨 Aviso importante 🚨

En mayo inicia el censo vehicular en colonias aledañas al Estadio Azteca. 🚗

Ten lista tu documentación. Personal de la alcaldía, debidamente identificado, acudirá a domicilios.

✔️ Solo para residentes de Coyoacán.#CoyoacánEsLaSede pic.twitter.com/UIn2Js0ogj — Alcaldía de Coyoacán (@Alcaldia_Coy) May 5, 2026

El censo se llevará a cabo directamente en tu domicilio, mediante personal de la alcaldía debidamente identificado. Antes de proporcionar cualquier documento, verifica credenciales y uniforme para evitar fraudes.

Este registro permitirá que solo los vehículos de residentes tengan facilidades de acceso durante eventos masivos, por lo que no realizarlo podría generarte complicaciones para circular en la zona.

De promesa a problema: obras millonarias desatan caos vial en la CDMX

Las obras de infraestructura rumbo al Mundial han comenzado a transformar distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX), pero generando caos vial la vida diaria de miles de personas.

Con una inversión superior a los 5 mil millones de pesos, el plan de movilidad contempla la intervención de casi 200 kilómetros; sin embargo, la ejecución simultánea de varios proyectos ha provocado cierres, desvíos, congestión vial y un aumento significativo en los tiempos de traslado, además de impactos económicos.

De promesa a problema: obras millonarias desatan caos vial en la CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México, anunció una inversión de más de 5 mil millones de pesos en movilidad para facilitar los traslados en la ciudad mundialista. El plan incluye casi 200 kilómetros de infraestructura intervenida.

Pero algunos están cuestionando la planeación de estas obras, muchas de ellas realizadas al mismo tiempo. Como en la Línea 2 del Metro, con estaciones cerradas y desvíos mal señalizados.