¡Indignación en CDMX! Detienen a hombre por quemar vivo a un perro al entrar a casa de su expareja

Un episodio de violencia que difícilmente puede minimizarse ocurrió en la alcaldía La Magdalena Contreras, donde un hombre fue detenido tras ser señalado de ingresar por la fuerza al domicilio de su expareja y provocar la muerte de un perro al prenderle fuego.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el imputado, identificado como Aldo “N”, habría brincado la barda de la vivienda ubicada en la colonia El Ocotal el pasado 26 de noviembre de 2024. Una vez dentro, se registró una discusión con la víctima. Fue en ese contexto cuando, presuntamente, roció gasolina a un perro y le prendió fuego.

Quemaduras: Las pruebas del brutal maltrato animal de Aldo "N"

Las investigaciones no se limitaron a testimonios. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México integró peritajes en veterinaria forense que documentaron lesiones severas en el animal: quemaduras de primer, segundo y tercer grado que abarcaron más del 25% de su cuerpo.

Los dictámenes concluyeron que dichas lesiones comprometieron gravemente su vida y, finalmente, causaron su muerte. Este tipo de pruebas técnicas han cobrado relevancia en casos de crueldad animal, donde acreditar el daño con precisión resulta determinante para que los procesos avancen.

Aunque los hechos ocurrieron en 2024, la reconstrucción del caso permitió reunir los elementos necesarios para proceder legalmente. La consistencia entre testimonios y peritajes fue clave para solicitar una orden judicial.

📝 La Fiscalía CDMX aprehendió a Aldo “N” por su probable participación en el delito de maltrato o crueldad animal, ocurrido el 26 de noviembre de 2024, en la alcaldía La Magdalena Contreras.



De acuerdo con la investigación, el imputado ingresó al domicilio de su expareja,… pic.twitter.com/5glmMX9SX9 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) May 5, 2026

Aldo "N" al reclusorio Norte tras quemar a perro

Con base en la evidencia, el Ministerio Público obtuvo de un juez de control una orden de aprehensión contra el probable responsable. La detención se concretó el 4 de mayo de 2026 en la alcaldía Tláhuac, por parte de agentes de la Policía de Investigación.

Tras su captura, Aldo “N” fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde se definirá su situación jurídica en los próximos días.