¿Quiénes son “Los Julios”? Así planearon matar a familia en Azcapotzalco y culpar a La Unión Tepito

Los mataron a sangre fría. Sus cuerpos presentaban varias heridas ocasionadas con un arma punzocortante. Una familia entera fue asesinada en Azcapotzalco, Ciudad de México (CDMX), dentro de su casa el 28 de abril de 2026 y ahora una violenta banda llamada "Los Julios" ha salido a la luz.

En la calle Guanábana 146, de la colonia Nueva Santa María, fueron encontradas sin vida tres mujeres y un hombre. Eran dos padres de familia que tenían aproximadamente 47 años y dos menores de edad, de entre 17 y 12 años, respectivamente.

Casa del terror: ¿Qué se sabe de la familia asesinada en su propio hogar en Azcapotzalco, CDMX?

Adjudican a La Unión Tepito asesinato de familia en Azcapotzalco

La Fiscalía de la CDMX inició una investigación por el delito de homicidio, tras un reporte que alertó sobre cuatro personas sin vida en dicho domicilio, crimen que trató de adjudicarse al grupo delictivo La Unión Tepito, pues los presuntos responsables dejaron una nota intimadatorio diciendo que fue "La Unión".

Al día siguiente del crimen, fueron detenidos tres hombres y una mujer en Atizapán, Estado de México, como presuntos implicados en el asesinato. Son María de Jesús "N", de 24 años; José María "N", de 21 años; Francisco Javier "N", de 36 años y Emiliano "N", de 20 años.

Los primeros tres viajaban a bordo de una camioneta con placas de circulación de Morelos, robada a la familia tras el homicidio en Azcapotzalco.

En la camioneta se hallaron prendas de vestir, zapatos, tenis y otros objetos robados de la vivienda; también se les aseguraron dos armas de fuego cortas, cartuchos útiles y 95 dosis de aparente marihuana y cocaína.

Presunto homicida habría tenido un noviazgo con una de las víctimas

Emiliano "N", de 20 años, es identificado como presunto autor material del homicidio. Se escondió en un hotel en Atizapán, a bordo de la segunda camioneta robada con placas de circulación del estado de San Luis Potosí.

Al parecer, según las primeras indagatorias, no se descarta una relación sentimental previa entre él y una de las mujeres hallada sin vida en el domicilio en Azcapotzalco, relación que podría haber sido aprovechada para robar la casa o forzar el despojo de alguna propiedad familiar.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación y de la coordinación con autoridades del @Edomex, compañeros de @SSC_CDMX y policías municipales de @GobAtizapan, detuvieron a tres hombres y una mujer, presuntamente relacionados en el homicidio de cuatro personas ocurrido… pic.twitter.com/kdqaUuIdP2 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 29, 2026

¿Quiénes son "Los Julios"? Esto se sabe de la peligorsa banda en Edomex

Después del múltihomicidio en Azcapotzalco se supo que los detenidos presuntamente forman parte de una banda dedicada al robo, despojo de predios y narcomenudeo que opera en el Estado de México y las zonas limítrofes de la Ciudad de México.

Este martes 5 de mayo de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer la captura de Alexis Ricardo “N”, alias “Lobito”, a Luis Enrique “N” y Valentin “N”, presuntos integrantes de “Los Julios”, grupo relacionado con homicidios, extorsiones, secuestros, robos con violencia y despojos.

También fue detenido Enrique “N” (padre de Luis Enrique “N”), relacionado con el autodenominado sindicato Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME).

Banda de "Los Julios" y su plan para matar a familia en Azcapotzalco

"Los Julios" operan en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlalnepantla.

Alexis Ricardo “N” habría auxiliado a Luis Enrique “N” a planear que, este último junto con los hermanos José María “N” y Emiliano “N”, acudieran al domicilio de la familia para robarles pertenencias, vehículos y documentación de una propiedad ubicada en el municipio de Atizapán de Zaragoza, que le entregarían a “Lobito” para que “Los Julios se apoderaran de ella”.

Luego del robo y homicidio en la casa de Guanábana 146, Luis Enrique “N” habría clavado en el cuerpo de una de las víctimas, un arma punzocortante con un mensaje intimidatorio supuestamente firmado por “La Unión” con lo que pretendían desviar las investigaciones.

Luis Enrique “N” es señalado como preusnto integrante de “Los Julios”, quien se movía y operaba en la colonia Romana en el municipio de Tlalnepantla.

Asalto a tienda delata a uno de "Los Julios" y así fue detenido

Luis Enrique "N" cayó tras ser acusado de asaltar una tienda de abarrotes, donde lo arrestaron junto con su papá Enrique “N”, de la ACME.

