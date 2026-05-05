Se queda en Puente Grande: Vinculan a proceso a “Güero Conta”, operador del CJNG

Un juez federal dictó auto de vinculación a proceso en contra de César Alejandro Villaseñor Olivares, mejor conocido como “El Güero Conta”, quien es identificado por las autoridades como un hombre de confianza y operador financiero de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A pesar de los intentos de su defensa, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el imputado permanecerá recluido en el Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, en el estado de Jalisco, durante el tiempo que dure su proceso legal.

¿De qué se le acusa y qué sigue en su proceso?

La vinculación a proceso responde a tres delitos graves: operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud, específicamente por la posesión de clorhidrato de metanfetamina.

Vinculan a proceso a “Güero Conta” 🚨



César Alejandro Villaseñor Olivares fue procesado por posesión de metanfetamina, portación de arma y recursos ilícitos.



Permanecerá en Puente Grande con prisión preventiva; se fijaron 3 meses de investigación. Es cercano a Audias Flores… pic.twitter.com/jPecn62ySS — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 5, 2026

Tras esta resolución judicial, el caso entra en una etapa crucial. El juez otorgó un plazo de tres meses para que tanto la Fiscalía como la defensa reúnan y presenten las pruebas definitivas que sustenten sus respectivos casos. Una vez agotado este periodo, se determinará si existen elementos suficientes para iniciar un juicio oral donde se dicte una sentencia condenatoria.

Su permanencia en Puente Grande se considera de alta prioridad debido a su cercanía con "El Jardinero", quien es señalado como el líder del grupo criminal en los estados de Nayarit y Zacatecas.

Vinculan a proceso a "El Jardinero", operador clave del CJNG

Fue el pasado lunes 4 de mato cuando un juez federal vinculó a proceso a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”,identificado como uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por los delitos de portación de armas de fuego y posesión de cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Como medida cautelar, se le dictó prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá recluido en el Penal de El Altiplano, mientras avanzan las investigaciones.