5 de mayo complicado: Sigue aquí el avance de las Marchas CDMX EN VIVO
¿Vas a salir de casa este martes 5 de mayo? Toma en cuenta las marchas y bloqueos en la CDMX; te informamos de las vías alternas para que llegues a tiempo.
Azteca Noticias te informa sobre las marchas, manifestaciones y vialidades afectadas para hoy martes 5 de mayo de 2026 en la Ciudad de México (CDMX), con el objetivo de que tomes previsiones y consideres rutas alternas para evitar contratiempos en tus traslados.
La agenda de movilizaciones se basa en el reporte emitido por el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX).
5 de mayo complicado: Sigue aquí el avance de las Marchas CDMX EN VIVO
Estas son las marchas agendadas para hoy
10:00 HORAS | Colectivo “Hasta Encontrarles”
Se concentrarán en la estación Garibaldi de la Línea 8 del Metro CDMX, ubicada dne Avenida Ignacio López Rayón y Avenida Paseo de la Reforma, colonia Lagunilla, alcaldía Cuauhtémoc.
10:00 HORAS | Estudiantes de la Escuela Superior de Economía
Sostendrán una Asamblea en la Escuela Superior de Economía del IPN en Avenida Plan de Agua Prieta número 66, colonia Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo.
14:00 HORAS | Observatorio Vecinal Verónica Anzures
Se concentrarán en Calzada general Mariano Escobedo y Laguna de Mayran, colonia Anáhuac, primera sección, alcaldia Miguel Hidalgo.