5 de mayo complicado: Sigue aquí el avance de las Marchas CDMX EN VIVO

Azteca Noticias te informa sobre las marchas, manifestaciones y vialidades afectadas para hoy martes 5 de mayo de 2026 en la Ciudad de México (CDMX), con el objetivo de que tomes previsiones y consideres rutas alternas para evitar contratiempos en tus traslados.

La agenda de movilizaciones se basa en el reporte emitido por el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX).

