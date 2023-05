Crean en Puebla la “conchatépetl” en representación a Don Goyo

Como buenos mexicanos, la creatividad nos distingue y jamás faltará incluso ante la adversidad y panaderos poblanos se pusieron innovadores en el municipio de San Pedro Cholula con la presentación de un pan en representación del Volcán Popocatépetl. Y así nace la “conchatépetl”.

“Quisimos retratar pues lo que está sucediendo con el popo no, hacer testigos precisamente que hoy está este fenómeno natural que nos está pues haciendo correr de momento pero pues quisimos hacer ahorita este pancito a alusivo al popo. Logramos una textura muy parecida a la ceniza ahorita con azúcar y cocoa negra que todo es comestible no tengas miedo no es ceniza real,” explicó David Juárez, panadero.

De esta manera toman con humor la ceniza del coloso y a los clientes les ha parecido sorprendente este pan con forma del apodado “Don Goyo”.

Clientes como Citlali opinan lo siguiente: “lo que me sorprendió es cómo hicieron el color entonces para que pareciera ceniza y está muy buena la concha la verdad tiene un buen sabor.”

Ante ello la llamaron como les sugirieron los usuarios de las redes sociales “conchatépetl”, como una combinación de las palabras “concha” y el nombre de este volcán activo ubicado entre los estados de Puebla y el Estado de México, Popocatépetl.

FIA

“Ha tenido bastante aceptación la verdad teníamos un poquito de miedo porque pues hay personas que piensan que nos estamos burlando de este tipo de situaciones pero la verdad es que no, la verdad es que solamente es hacer precisamente un testigo de lo que está sucediendo,” comentó David Juárez, panadero.

Y surgen nuevas alternativas, como la eterna acompañante del volcán Popocatépelt, el Iztaccíhuatl.

“Dijeron bueno y porque no van a ser al Iztlaccihuatl, si van siempre unidos y pues escuchando las sugerencia de nuestros clientes pues les hacemos ahora el presentamos la mujer dormida,” finalizó la entrevista David Juárez, panadero de Puebla.

¿Cuál es la leyenda del Popopcatépetl y el Iztlaccihuatl?

Cuenta una leyenda que estas dos montañas representan a una doncella y un joven guerrero Tlaxcaltecas; Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Dicen que antes de partir a la guerra en la que Tlaxcaltecas se encontraban inmersos contra sus enemigos acérrimos, los aztecas, Popocatépetl pidió al cacique de su pueblo la mano de la princesa Iztaccíhuatl. Este se la concedió, pero a condición de que volviera sano y salvo de la guerra para desposarla.

Así, el guerrero partió a la batalla mientras que la princesa esperaba el retorno de su amor. Sin embargo, la lengua viperina de un celoso rival de Popocatépetl medió de mala fe engañando a la princesa e informándole de que su amado había muerto en combate. Arrastrada por el desconsuelo y el quebranto, desconociéndose víctima del engaño, dícese de aquella bella princesa que murió de tristeza por la pérdida de su amado.