Usuarios denuncian registro obligatorio de líneas telefónicas con CURP, SIN su CONSENTIMIENTO

A poco menos de un mes para que venza el plazo obligatorio para el registro de las líneas telefónicas con la CURP en México, aumenta la preocupación entre los usuarios ante posibles riesgos relacionados con la privacidad, el robo de identidad, además del uso indebido de los datos personales.

Aunque la medida es impulsada como parte de una estrategia para combatir los delitos como la extorsión telefónica, enfrenta críticas además de que millones de líneas aún no han sido registradas, por lo que se presume que algunas compañías telefónicas estarían efectuando el proceso sin autorización de los clientes om usurarios.

Registro obligatorio de líneas telefónicas: ¿Cuántas faltan por vincular con la CURP?

Conforme a Jorge Bravo, un experto en telecomunicaciones, actualmente se ha identificadom a cerca de 50 millones de líneas de entre un universo estimado de unos 124 millones en México: “Faltan más de 70 millones de usuarios o líneas”, explicó el especialista al advertir acerca de la baja respuesta ciudadana al proceso de registro.

Cabe recordar que esl plazo oficial vence el próximo 30 de junio, ademas de que aquellos, que no realicen la vinculación, podrían enfrentar la suspensión del servicio telefónico.

¿Cómo funciona el registro de líneas telefónicas con CURP?

Conforme al esquema planteado por la autoridad reguladora, existen solamente dos vías para que se pueda efectuar este trámite:



Acudir de manera presencial a una compañía telefónica



Realizar el registro digital mediante un enlace enviado por mensaje SMS.



Sin embargo, abogados y expertos aseguran que algunas empresas telefónicas ya comenzaron a registrar automáticamente a usuarios con plan tarifario utilizando información previamente almacenada.

¿Es legal registrar una línea telefónicas sin consentimiento?

El abogado Gerardo Soria calificó esta práctica como de ilegal: “Es completamente ilegal, pero como ya tenían la información lo están haciendo para inflar los números”, señaló.

Especialistas advierten que la medida podría generar mayores riesgos de robo de identidad y uso indebido de datos personales, especialmente porque delincuentes podrían utilizar información robada para registrar líneas a nombre de terceros: “Hay que ser muy ingenuo para pensar que los delincuentes se van a registrar con su nombre”, agregó Soria.

¿Qué hacer si registraron tu línea SIN autorización?

Si como usuario recibiste un mensaje en el que se conforma la vinculación de tu línea, pero este no lo autorizó, expertos recomiendan lo siguiente:

Acudir al área de atención a clientes de la compañía telefónica



Solicitar una aclaración por Registro NO AUTORIZADO



Pedir revisión de los documentos utilizados para el alta



Solicitar cancelación o deslinde de titularidad



Presentar una queja ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones



Denunciar ante la Fiscalía General de la República por posible robo de datos personales.

Además, los usuarios tendrían hasta 15 días hábiles después de recibir la notificación para poder promover un amparo e impugnar el registro. Mientras el gobierno sostiene que la medida busca reducir delitos como la extorsión, especialistas cuestionan si realmente servirá para combatir el crimen o si terminará afectando principalmente a los ciudadanos comunes.