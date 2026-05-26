“La ciudad de cae a pedazos”: Aumentan las críticas de gasto millonario para pintar de morado la CDMX

Puentes en color morado, banquetas recien pintadas, además de avenida intervenidas pero solo a manera de “maquillaje”, forman parte de la nueva imagen urbana de la CDMX, pero más allá de lo estético, las obras generan una ola de crecientes críticas entre los habitantes que señalan que el dinero público debió gastsrse en problemas urgentes como la seguridad, los baches, el drenaje y hasta en iluminación en vez del gasto millonario.

Cabe señalar que la inconformidad de los residentes de la capital del país es cada vez mayor, sobre todo porque algunos de los tramos recién intervenidos, ya muestran desgaste, incluso a pocas semanas de pintar de morado, parte de la infraestructura ya se está despintando.

¿Por qué critican la pintura de puentes y calles en CDMX?

Vecinos de distintas alcaldías de la capital aseguran que las acciones emprendidas por autoridades capitalinas solamente tratan de un “maquillaje urbano” y no solucionan los problemas estructurales que enfrenta la Ciudad de México.

“Las calles están horribles, simplemente por mi casa ya no hay suficiente iluminación. Lo importante es que la ciudad esté segura y creo que hay que invertir más en seguridad que en pintura”, reveló Arturo Aguirre, habitante de la Ciudad de México, a cámaras y micrófonos de Azteca Noticias.

Las críticas también apuntan a la mala condición del pavimento y al incremento de afectaciones durante la temporada de lluvias: “Yo creo que no era tan importante pintar los puentes, era mejor resanar baches”, comentó Nancy, otra residente inconforme con las “obras”.

🧭⚠️ Señalan gasto millonario en pintura urbana en CDMX en medio de calles deterioradas y problemas estructurales.



Habitantes denuncian que el gobierno capitalino ha destinado recursos a pintar puentes, calles y murales urbanos, mientras persisten baches, falta de iluminación,… pic.twitter.com/x4QyvuzlBt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 26, 2026

¿Cuánto dinero se destinóa “maquillar” a la CDMX?

De acuerdo con reportes acerca de los contratos realizados en distintas dependencias y alcaldías de la CDMX, la inversión para pintar, principalmente de morado, la infraestructura urbana supera los mil 500 millones de pesos. Parte de los contratos fueron asignados mediante adjudicación directa y otros a través de licitaciones públicas, situación que también despertó cuestionamientos acerca de la transparencia y la calidad de los materiales utilizados.

El doctor en estudios sociales, Ernesto Morua, señala que existe un descontento ciudadano porque no se están priorizando obras fundamentales: “Hay problemas estructurales que tiene la ciudad: inundaciones, seguridad vial y deterioro urbano. Todo esto podría poner en vulnerabilidad a la capital en fechas cercanas al Mundial”, explicó.

¿La pintura cumple con normas de seguridad urbana?

Otra de las críticas que señalan los residentes de la CDMX se centra enlos colores utilizados en vialidades y puentes, ya que estos, en algunos tonos, no se ecnuentran contemplados en la NOM-034 de la SEDATU , normativa relacionada con señalización y seguridad vial. Ciudadanos denuncian que algunas figuras decorativas ya comenzaron a despintarse, lo que incrementó la percepción de improvisación en los trabajos: “Es pura perdedera de dinero echado a la basura”, afirmó Guadalupe Lozano, vecina capitalina.

Mientras la Ciudad de México busca mejorar su imagen rumbo a eventos internacionales, además de reforzar espacios públicos, habitantes insisten en que las prioridades deberían centrarse en infraestructura, movilidad, drenaje y seguridad. Con tráfico, inundaciones, baches y problemas urbanos persistentes, la discusión continúa abierta: ¿la capital necesita una nueva imagen… o soluciones de fondo?

