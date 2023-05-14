¿Cuál es la fecha límite para tramitar la reimpresión de tu credencial de elector en Coahuila?

Si vives en Coahuila y te robaron o extraviaste tu credencial de elector y deseas participar en las elecciones 2023, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha extendido el plazo para solicitar la reimpresión de credencial y que puedas votar este próximo 4 de junio.

En los recientes meses, el INE estableció las fechas límites para solicitar la reimpresión de la credencial por robo o extravío, sin embargo, se ha establecido el 19 de mayo del 2023 como fecha límite para realizar el trámite, esto exclusivamente si tu credencial se encontraba vigente y si no deseas realizar cambios, ni corrección de datos personales.

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⌛️ Todavía puedes solicitar una reimpresión de tu Credencial Para Votar, la fecha límite es el próximo 19 de mayo.

¡No te quedes sin poder emitir tu voto!#Vota4deJunio pic.twitter.com/JQ3MIDkySJ — Instituto Electoral de Coahuila (@IEC_Coahuila) May 11, 2023

¿Dónde puedo realizar el trámite de reimpresión de mi credencial por robo o extravío?

El trámite de reimpresión sólo está vigente cuando hay un Proceso Electoral Federal o Local, como es el caso de las elecciones de Coahuila del próximo 4 de junio, donde se elegirá al próximo gobernador.

Si perdiste o extraviaste tu credencial es necesario acudir a alguno de los módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) de tu localidad con previa cita, antes del 19 de mayo. Para mayor facilidad, la página oficial del INE ha puesto a disposición el sitio web donde podrás encontrar el módulo más cercano.

¿Cuáles son los documentos que necesito llevar el día de mi cita?

El día de tu cita, es necesario presentar tus documentos oficiales y originales, sin tachaduras, enmendaduras y con la información legible, tal como:



Acta de nacimiento.

Identificación con fotografía vigente.

Comprobante de domicilio con fecha de expedición menor a tres meses, (la dirección debe coincidir con el registrado en la credencial).

¿Cuándo puedo recoger mi credencial de elector, si ya realice mi trámite de reimpresión?

Si previamente realizaste el trámite para la reposición de INE, deberás revisar el número de folio que se te fue proporcionado el día de tu cita en el Módulo de Atención Ciudadana para poder recoger tu nueva reimpresión antes del 2 de junio y así ser partícipe de las próximas elecciones 2023 del 4 de junio.

De igual forma, el INE a fin de continuar acatando las medidas de sanidad, pide respetar las acciones encaminadas a la protección, tanto de la ciudadanía como de los propios trabajadores del Instituto.