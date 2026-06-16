La trampa de la memoria electoral: ¿Por qué crees que votaste por última vez en 2024?

Si le preguntas a un vecino cuándo fue la última vez que fue a votar, casi seguro te dirá que en junio de 2024, cuando elegimos a la presidencia y a los diputados. Sin embargo, eso no es del todo exacto.

En México acabamos de vivir una votación histórica, pero también muy enredada y criticada. Aquí te explicamos de forma sencilla cuándo fue, qué se votó y por qué expertos afirman que las cosas no salieron tan bien como el oficialismo quiso creer.

¿Cuándo fue la última vez que se votó en México?

Fue el domingo 1 de junio de 2025 cuando las casillas volvieron a instalarse en todo el territorio. Lejos de las habituales contiendas entre colores partidistas para definir gubernaturas o alcaldías, esta jornada extraordinaria se convirtió en un experimento inédito: la primera elección directa de jueces, magistrados y ministros encargados de impartir justicia en el país. Si bien la renovación de los poderes tradicionales por la vía de los partidos políticos ocurrió en 2024, el verdadero antecedente inmediato que hoy sirve de laboratorio para las autoridades y analistas es este proceso judicial de 2025.

El diseño de la votación obligó a la ciudadanía a enfrentarse a extensas sábanas de papel repletas de nombres y trayectorias profesionales de candidatos desconocidos para la mayoría de las comunidades.

¿Qué nos dejó la última elección rumbo al 2027?

Periodistas expertos en materia político-electoral, tanto de medios o independientes, así como organizaciones civiles encontraron que la votación de 2025 dejó tres grandes problemas que nos afectan a todos:



Boletas imposibles de entender: Votar se convirtió en un dolor de cabeza. En lugar de cruzar un logo conocido, a la gente le entregaron sábanas llenas de nombres y profesiones de personas que nadie conocía. Esto provocó mucha confusión; muchos prefirieron no ir a votar y otros terminaron cruzando nombres al azar, lo que demuestra que el sistema no fue amigable con el ciudadano. ¿Jueces libres o elegidos por los políticos? El principal riesgo que denuncian los analistas es que se perdió la independencia de la justicia. Se suponía que este cambio era para que los jueces no le debieran favores a nadie, pero las listas de candidatos fueron filtradas y acomodadas por comités del gobierno. Al final, terminaron ganando perfiles muy cercanos al partido en el poder, con la implementación de acordeones El INE, bajo demasiada presión: Organizar esta elección INE muy desgastado, una señal de alerta preocupante porque en el 2027 viene la verdadera "mega elección" donde se cambiarán miles de cargos en todo México.